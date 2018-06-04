Работодателям станет дешевле компенсировать работникам проезд на общественном транспорте

По словам председателя комиссии по сельской жизни Айвара Кокка, комиссия на нескольких заседаниях рассматривала вопросы, связанные с общественным транспортом. По результатам обсуждений комиссия пришла к выводу, что налогом на специальные льготы не следует облагать расходы работодателя, связанные с компенсацией работникам поездок с работы и на работу на общественном транспорте.

Противоречивой ситуация становится после первого июля, когда появится возможность использовать бесплатный общественный транспорт на основании договора о публичном обслуживании, но при этом та же услуга будет и дальше облагаться налогом на специальные льготы, если человек для поездок на работу и с работы вынужден пользоваться коммерческими линиями ввиду отсутствия бесплатного маршрута общественного транспорта.

«Это – важное изменение, которое позволит создать более благоприятные условия для работающего населения. Косвенно этот законопроект поддержит и коммерческие линии, и работу существующей транспортной сети. Цель закона – исключить из перечня специальных льгот расходы, связанные с компенсацией работникам поездок с работы и на работу на общественном транспорте. Исключение не распространяется на такси», – пояснил Кокк.

Заместитель председателя комиссии по сельской жизни Урмас Круузе подчеркнул, что делопроизводство не должно стать для работодателя чересчур обременительным. «Поправки повысят мобильность сотрудников и трудовую занятость в сельских регионах. Но необходимо проанализировать, не увеличивает ли законопроект бюрократию для работодателей и надзорную нагрузку – на Налогово-таможенный департамент», – сказал Круузе.