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Владельцы iPhone X жалуются на новый недостаток флагмана

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Iphone X.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Не успел утихнуть скандал, связанный с некачественным стеклом камеры iPhone X, как его владельцы заговорили о другой проблеме «яблочного» флагмана. В преддверии предстоящей презентации WWDC 2018 они продолжают отправлять в Купертино жалобы на недостатки в работе смартфона.

По словам пользователей, гаджет непроизвольно делает скриншоты в самые неподходящие моменты, пишет 4pda.ru. Это происходит из-за неудобного расположения кнопок, при нажатии на которые автоматически создается снимок экрана. Согласно многочисленным отзывам, обладатели iPhone X ежедневно пополняют галерею несколькими нежелательными скриншотами — в месяц их количество переваливает за тысячу. В итоге они вынуждены тратить лишнее время на очистку галереи от цифрового мусора.

«Сделать скриншот действительно просто. Настолько просто, что он создается даже тогда, когда ты просто берешь телефон в руку: например, чтобы выключить будильник утром», — негодует один из недовольных пользователей в своем блоге.

В Apple проблему пока официально не прокомментировали.

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