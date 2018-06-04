Владельцы iPhone X жалуются на новый недостаток флагмана

По словам пользователей, гаджет непроизвольно делает скриншоты в самые неподходящие моменты, пишет 4pda.ru. Это происходит из-за неудобного расположения кнопок, при нажатии на которые автоматически создается снимок экрана. Согласно многочисленным отзывам, обладатели iPhone X ежедневно пополняют галерею несколькими нежелательными скриншотами — в месяц их количество переваливает за тысячу. В итоге они вынуждены тратить лишнее время на очистку галереи от цифрового мусора.

«Сделать скриншот действительно просто. Настолько просто, что он создается даже тогда, когда ты просто берешь телефон в руку: например, чтобы выключить будильник утром», — негодует один из недовольных пользователей в своем блоге.