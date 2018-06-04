Картина дня: высказывание Ильвеса, неожиданная тройня и интервью с Мариной Кальюранд

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Ильвес: Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого потеряет Санкт-Петербург
В конце мая экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес посетил Украину по приглашению фонда Виктора Пинчука, который проводил в Киеве публичную дискуссию на тему кибербезопасности и дезинформации. Портал «Европейская правда» взял у него интервью, поинтересовавшись в числе прочего, существует ли российская угроза для Эстонии. Читайте далее...
В Германии из-за поведения США призвали вернуть Россию в G8
Заместитель председателя Левой партии Германии (ЛПГ) в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что необходимо вернуться к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России. Об этом политик сказала в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Читайте далее...
Суд приговорил Марка Левина и Маре Леппик к условному заключению
Харьюский уездный суд утвердил заключенное с прокуратурой соглашение по уголовному делу о получении взяток бывших руководителей клиники по уходу Ляэне-Таллиннской центральной больницы Марка Левина и Маре Леппик. Читайте далее...
Марина Кальюранд: искать породистых собак – это неправильно
Бывший министр иностранных дел от Партии реформ, экс-кандидат в президенты Марина Кальюранд влилась в ряды социал-демократов – с прицелом на выборы в Рийгикогу. Кальюранд – в премьеры, Осиновский – в Брюссель? Смотрите интервью!
“Кто мог ожидать, что будет тройня!”
Счет тройняшек в этом году открыли сестры Эмили и Мирьям и их брат Грегор. Хотя в прошлом году тройняшки в Эстонии родились аж в трех семьях, для нас они по-прежнему остаются большим чудом природы, которому должна помогать современная медицина. Читайте далее...
Янек Мягги предрекает Ида-Вирумаа судьбу Каламая
По мнению министра по делам госуправления Янека Мягги, лишь вопрос времени, когда Ида-Вирумаа повторит историю успеха столичного района Каламая. Читайте далее...
Фото: пробка на Лаагна-теэ растянулась до моста Палласти
В понедельник утром автомобилисты, добирающиеся в центр Таллинна через Лаагна-теэ, должны были мириться с более медленным трафиком, так как колонна машин простиралась до моста Палласти. Читайте далее...
Около Эмайыги с особенным зверством истребили птенцов
Шея дважды свернута, хребет переломлен пополам, останки разодраны – в Супиллине кто-то устроил бойню, в результате которой погибли более десятка грачат. Полиция возбудила уголовное дело. Читайте далее...
Смотрите, какой рост зарплат прогнозируют на ближайшие месяцы
Прогнозируемый рост зарплат на ближайшие месяцы останется в пределах пяти-шести процентов, выяснилось из проведенного весной агентством Palgainfo и порталом CVKeskus.ee опроса работодателей. Читайте далее...