Картина дня: высказывание Ильвеса, неожиданная тройня и интервью с Мариной Кальюранд

Ильвес: Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого потеряет Санкт-Петербург

В конце мая экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес посетил Украину по приглашению фонда Виктора Пинчука, который проводил в Киеве публичную дискуссию на тему кибербезопасности и дезинформации. Портал «Европейская правда» взял у него интервью, поинтересовавшись в числе прочего, существует ли российская угроза для Эстонии. Читайте далее...

В Германии из-за поведения США призвали вернуть Россию в G8

Заместитель председателя Левой партии Германии (ЛПГ) в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что необходимо вернуться к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России. Об этом политик сказала в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Читайте далее...

Суд приговорил Марка Левина и Маре Леппик к условному заключению

Харьюский уездный суд утвердил заключенное с прокуратурой соглашение по уголовному делу о получении взяток бывших руководителей клиники по уходу Ляэне-Таллиннской центральной больницы Марка Левина и Маре Леппик. Читайте далее...

Марина Кальюранд: искать породистых собак – это неправильно

Бывший министр иностранных дел от Партии реформ, экс-кандидат в президенты Марина Кальюранд влилась в ряды социал-демократов – с прицелом на выборы в Рийгикогу. Кальюранд – в премьеры, Осиновский – в Брюссель? Смотрите интервью!

“Кто мог ожидать, что будет тройня!”

Счет тройняшек в этом году открыли сестры Эмили и Мирьям и их брат Грегор. Хотя в прошлом году тройняшки в Эстонии родились аж в трех семьях, для нас они по-прежнему остаются большим чудом природы, которому должна помогать современная медицина. Читайте далее...

Янек Мягги предрекает Ида-Вирумаа судьбу Каламая

По мнению министра по делам госуправления Янека Мягги, лишь вопрос времени, когда Ида-Вирумаа повторит историю успеха столичного района Каламая. Читайте далее...

Фото: пробка на Лаагна-теэ растянулась до моста Палласти

В понедельник утром автомобилисты, добирающиеся в центр Таллинна через Лаагна-теэ, должны были мириться с более медленным трафиком, так как колонна машин простиралась до моста Палласти. Читайте далее...

Около Эмайыги с особенным зверством истребили птенцов

Шея дважды свернута, хребет переломлен пополам, останки разодраны – в Супиллине кто-то устроил бойню, в результате которой погибли более десятка грачат. Полиция возбудила уголовное дело. Читайте далее...

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