Суд приговорил Марка Левина и Маре Леппик к условному заключению

Суд наказал Левина и Леппик условным тюремным заключением сроком на один год и шесть месяцев, а также назначил им такой же по времени испытательный срок. Также Марк Левин и Маре Леппик в течение года должны выплатить государству штраф в размере 1250 евро, сообщает Rus.ERR.

В случае Левина следствие установило 19 случаев получения взяток, в случае Леппик – 10 случаев, и в основном речь шла о подарочных картах на 100-200 евро.