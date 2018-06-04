Суд приговорил Марка Левина и Маре Леппик к условному заключению

Харьюский уездный суд утвердил заключенное с прокуратурой соглашение по уголовному делу о получении взяток бывших руководителей клиники по уходу Ляэне-Таллиннской центральной больницы Марка Левина и Маре Леппик.
Суд наказал Левина и Леппик условным тюремным заключением сроком на один год и шесть месяцев, а также назначил им такой же по времени испытательный срок. Также Марк Левин и Маре Леппик в течение года должны выплатить государству штраф в размере 1250 евро, сообщает Rus.ERR.
В случае Левина следствие установило 19 случаев получения взяток, в случае Леппик – 10 случаев, и в основном речь шла о подарочных картах на 100-200 евро.
«Говоря попросту, платили за то, чтобы получить место в больнице для близких или же за продление пребывания в больнице», - сказала прокурор по особо важным делам Пыхьяской окружной прокуратуры Леэлет Кивиоя, добавив, что напрямую взятки не вымогались.