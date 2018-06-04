В немецкую машину все звезды не влезли

По сравнению с последним контрольным матчем против Австрии из состава выведены Бакари Сане, Джонатан Та, а также нападающие Лерой Сане и Нильс Петерсен. Также не поедут в Россию Марио Гётце, Эмре Джан и Шкодран Мустафи.