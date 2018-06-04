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До ЧМ по футболу осталось:

В немецкую машину все звезды не влезли

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ФОТО: PIXATHLON/SIPA / PIXATHLON/SIPA

Бундестим опубликовала окончательный состав на ЧМ-2018.

По сравнению с последним контрольным матчем против Австрии из состава выведены Бакари Сане, Джонатан Та, а также нападающие Лерой Сане и Нильс Петерсен. Также не поедут в Россию Марио Гётце, Эмре Джан и Шкодран Мустафи.

Капитан команды  Мануэль Нойер.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).

Защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все – «Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Йонас Хектор («Кельн»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»).

Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Леон Горетцка, Себастьян Руди (оба – «Бавария»), Месут Озил («Арсенал»).

Нападающие: Марио Гомес («Штутгарт»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Томас Мюллер («Бавария»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).

На ЧМ-2018 Германия в группе сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

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