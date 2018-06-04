Фото и видео: в новой таллиннской тюрьме сбивают дроны

Это система защиты от дронов DroneShield, которая производится в Австралии. Она способна распознать дрон в радиусе километра, нарушить канал связи с оператором и перехватить контроль над беспилотником. Точнее, нарушаются частоты соединения дрона с оператором (от 2,4 лр 5 Ггц) и запускается режим возврата в точку старта.

По словам Рудольфа Кевато – директора по продажам предприятия Optimus Systems, которое импортирует устройства в Эстонию, обычные люди не могут приобретать такие установки для защиты от дронов.

«Согласно Закону о связи, нарушать связь в Эстонии можно лишь в указанных местах, и одно из таких мест – территория тюрьмы», - сказал Кевато. Кроме того, их можно использовать, например, на территории, принадлежащей Силам обороны, или на территории аэропортов, а также во время полицейских спецопераций.