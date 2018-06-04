Сердобольная женщина спасла от беды рассеянного литовца
4 июня 2018 г., 14:46
В пятницу вечером в Пяри женщина нашла на заправке Texor у бензоколонки кошелек с деньгами и документами, который принадлежал гражданину Литвы. Благодаря действиям женщины и полиции, вещи были возвращены ему до отъезда из страны, передает Sakala.
По данным полиции, женщина нашла кошелек в среду около девяти вечера. В забытом на заправке кошельке были документы, водительские права, наличные деньги и дисконтные карточки. Нашедшая чужой кошелек женщина сообщила об этом стражам порядка, которые нашли заграничного гостя и передали ему ценное имущество до того, как он уехал из страны.
Полиция выражает женщине благодарность.