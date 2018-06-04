Сердобольная женщина спасла от беды рассеянного литовца

По данным полиции, женщина нашла кошелек в среду около девяти вечера. В забытом на заправке кошельке были документы, водительские права, наличные деньги и дисконтные карточки. Нашедшая чужой кошелек женщина сообщила об этом стражам порядка, которые нашли заграничного гостя и передали ему ценное имущество до того, как он уехал из страны.