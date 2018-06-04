пн, 04.06.2018
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Сердобольная женщина спасла от беды рассеянного литовца

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Кошелек. Иллюстративное фото.

ФОТО: Maarja Möldre

В пятницу вечером в Пяри женщина нашла на заправке Texor у бензоколонки кошелек с деньгами и документами, который принадлежал гражданину Литвы. Благодаря действиям женщины и полиции, вещи были возвращены ему до отъезда из страны, передает Sakala.

По данным полиции, женщина нашла кошелек в среду около девяти вечера. В забытом на заправке кошельке были документы, водительские права, наличные деньги и дисконтные карточки. Нашедшая чужой кошелек женщина сообщила об этом стражам порядка, которые нашли заграничного гостя и передали ему ценное имущество до того, как он уехал из страны.

Полиция выражает женщине благодарность.

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