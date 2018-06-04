пн, 04.06.2018
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Видео: белый медведь Норд наслаждается новым домом

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Минувшая суббота в Таллиннском зоопарке стала знаменательным днем для белого медведя Норда: он впервые вышел во двор своего нового дома.

Как сообщает Lemmik, переселение Норда в поляриум длилось около полугода, поскольку переезжавший несколько раз за жизнь белый медведь очень недоверчиво относится к транспортировочной клетке.

Норда под общим наркозом транспортировали в поляриум 24 мая, в то же время у ветеринаров возникла возможность проверить его заднюю лапу, которая давно беспокоила работников зоопарка.

Сразу после переселения Норда не выпускали на улицу, так как животному нужно было время, чтобы привыкнуть к новому дому. Однако не прошло и получаса, как вышедший на прогулку медведь уже плескался в бассейне.

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