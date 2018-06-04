Видео: белый медведь Норд наслаждается новым домом
4 июня 2018 г., 14:55
Минувшая суббота в Таллиннском зоопарке стала знаменательным днем для белого медведя Норда: он впервые вышел во двор своего нового дома.
Как сообщает Lemmik, переселение Норда в поляриум длилось около полугода, поскольку переезжавший несколько раз за жизнь белый медведь очень недоверчиво относится к транспортировочной клетке.
Норда под общим наркозом транспортировали в поляриум 24 мая, в то же время у ветеринаров возникла возможность проверить его заднюю лапу, которая давно беспокоила работников зоопарка.
Сразу после переселения Норда не выпускали на улицу, так как животному нужно было время, чтобы привыкнуть к новому дому. Однако не прошло и получаса, как вышедший на прогулку медведь уже плескался в бассейне.