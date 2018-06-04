Альтернатива изделиям из пластика стоит бешеных денег

Цену окружающей среды выбирает потребитель

По словам Мартверка, не нужно ничего перерегулировать, если система и так работает. В качестве примера он привел потребителей пластиковых пакетиков, которые потом используют пакеты для мусора, чтобы не покупать специальные: «По кругу они возвращаются на сортировку или в печь на производство тепла. Если такой оборот и сортировка работают, то каждая страна сама должна понять, что еще нужно отрегулировать, а что нет».

Предложение Европейской комиссии касается десяти используемых одноразово изделий из пластика и средств для мусора, которые вместе составляют 70 процентов морского мусора в Европе.

С позиции Эстонии, Мартверк считает, что проблема преувеличена: «Я много езжу на рыбалку по Эстонии. Я не вижу морского загрязнения, которое связано с одноразовой посудой, прибрежные пески стали намного чище, чем это было годы назад». Он добавил, что есть тенденция быть бережным по отношению к окружающей среде, но изменения в реальном потреблении все же весьма скромные.

По словам Элийзы Саксинг, отходы товаров из пластика являются серьезной проблемой в мире: «Мы действительно живем в эпоху перепроизводства и перепотребления. И у этой проблемы есть несколько источников: регуляции для производителей (упаковки) недостаточны, государственные системы мусора недостаточно и осведомленность потребителей низкая».

Особенно большая проблема, по словам Саксинг, в тех странах, где системы переработки мусора очень слабо развиты. Например, в Бангладеш у людей нет контейнеров для складирования обычного бытового мусора, не говоря уже о контейнерах для отдельных видов мусора: «Бангладеш – это еще пример маленькой страны. Индия, которая в 22 раза больше, испытывает ту же проблему».

Проблема отходов неактуальна лишь в развитых странах с хорошей экономикой: «Каждый день в океаны попадает около восьми миллионов тонн отходов из пластика. Кроме Китая крупнейшими поставщиками мусора являются еще Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам».

Правильное использование меньше загрязняет окружающую среду

Вне зависимости от большого загрязнения среды, Саксинг считает пластик очень благодатным материалом: «Устойчивый, гибкий, хорошо обрабатывающийся, легкий, дешевый и так далее. Жаль только, что мы не умеем разумно использовать этот материал». Она добавила, что в действительности и пластиковый пакет – это не настолько плохой вариант, если человек использует его до тех пор, пока он не перестанет быть пригодным для использования, и после этого делает из него перерабатываемый пакет для мусора.

«Поскольку мы используем продукцию из пластика нерационально, то хорошие свойства пластика в качестве отходов становятся роковыми для людей и окружающей среды», - сказала Саксинг. Со временем пластик разлагается и выделяет ядовитые соединения, которые впитываются в почву и загрязняют нашу воду, которую мы пьем, загрязняют землю, на которой мы выращивает пищу для себя, выделяются в воздух, который мы вдыхаем.

Эстонская система переработки мусора, по словам Саксинг, по сравнению с 90-ми серьезно развилась. Была проделана отличная работа: «Например, во многих странах еще нет такой элементарной системы, как система залоговой тары. У наших соседей, латышей ее нет». И, тем не менее, для защиты окружающей среды еще нужно очень много сделать.