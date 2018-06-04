Альтернатива изделиям из пластика стоит бешеных денег

Европейская комиссия хочет запретить одноразовые столовые приборы, тарелки, соломинки и много чего еще. Для потребителя это будет означать появление более дорогих биоразлагаемых вещей, пишет Postimees.
Тем, кто привык покупать на праздники одноразовые стаканчики или подавать еду на пластиковых тарелках, скоро придется задуматься над альтернативой. По словам координатора проекта «Зеленое движение Эстонии» Элийзы Саксинг, самым разумным решением будет не покупать изделия из пластика или использовать их как можно больше раз.
«Своеобразной альтернативой может быть и биоразлагаемая посуда, но тут важно обратить внимание на то, что речь идет о компостируемой посуде, поскольку изделия, обозначенные биоразлагаемыми лишь на словах, в действительности не разлагаются в природе на 100 процентов, поскольку содержат микропластик, - объяснила она. – Но это компостируемое изделие».
Те, кто верил, что картонная тарелка более дружелюбна по отношению к окружающей среде, будут разочарованы: «А именно, картонная тарелка покрыта сверху тонким слоем пластика, а это значит, что тарелку нельзя считать биологическим отходом, и ее невозможно пустить на переработку. Картонная тарелка входит в число бытовых отходов и отправляется на свалке на складирование или на сжигание».
Чтобы сократить потребление пластика, некоторые предприимчивые люди поставили перед собой цель отучить людей от использования одноразовых изделий из пластика. Например, организация Topsiring работает над тем, чтобы исключить использование одноразовых стаканчиков на общественных мероприятиях и чтобы участники фестивалей использовали многоразовую, взятую в аренду посуду.
Кроме того, в Эстонии есть экомагазины, в которых можно купить продукты без упаковки: «Лучшим примером может быть магазин Paljas Pala, находящийся в Пярну», - говорит Саксинг. Самой лучшей альтернативой пластиковым пакетам может быть мешок из ткани, а вместо маленького мешочка можно использовать пакеты из ткани для фруктов и овощей.
Производство мусора в разных странах различается
Руководитель Pakendikeskus, производящего одноразовую посуду, Олави Мартверк считает, что нельзя ставить все страны в один ряд по производству пластикового мусора: «Мне как-то кажется, что мы не можем стричь все страны под одну гребенку, все зависит от того, как в странах организована обработка мусора, насколько осведомлены люди и как привычки по обработке изменились со временем». Мартверк добавил, что если говорить о запрете и приказе, то всегда нужно знать о какой-то альтернативе.
«Если подумать, например, о приближающейся Ивановой ночи или о каких-то концертах, то, что является альтернативой одноразовому пивному стакану?» - задался вопросом он и отметил, что одним из вариантов может быть стеклянная тара, которая не разрешена на части концертов. Вторым вариантом может быть картонный стакан, который, по словам Мартверка, все же не является очень хорошей альтернативой: «Насколько это снизит загрязнение моря, если кто-то проведет где-то праздник, а после него не уберет за собой?»
Одной из альтернатив, считает он, могут быть биоразлагаемые/компостируемые посуда и мусорные мешки, которые есть и у них, и ассортимент которых согласно спросу был увеличен: «И все же, разница в цене делает свое дело, и мы не видим, чтобы они показывали большие результаты продаж. Сейчас пока нет». Мартверк уточнил, что биоразлагаемую продукцию все же больше покупают частные лица, у которых есть соответствующее мировоззрение и которые в целом своей деятельностью не загрязняют море: «Все начинается с мышления».
Цену окружающей среды выбирает потребитель
По словам Мартверка, не нужно ничего перерегулировать, если система и так работает. В качестве примера он привел потребителей пластиковых пакетиков, которые потом используют пакеты для мусора, чтобы не покупать специальные: «По кругу они возвращаются на сортировку или в печь на производство тепла. Если такой оборот и сортировка работают, то каждая страна сама должна понять, что еще нужно отрегулировать, а что нет».
Предложение Европейской комиссии касается десяти используемых одноразово изделий из пластика и средств для мусора, которые вместе составляют 70 процентов морского мусора в Европе.
С позиции Эстонии, Мартверк считает, что проблема преувеличена: «Я много езжу на рыбалку по Эстонии. Я не вижу морского загрязнения, которое связано с одноразовой посудой, прибрежные пески стали намного чище, чем это было годы назад». Он добавил, что есть тенденция быть бережным по отношению к окружающей среде, но изменения в реальном потреблении все же весьма скромные.
По словам Элийзы Саксинг, отходы товаров из пластика являются серьезной проблемой в мире: «Мы действительно живем в эпоху перепроизводства и перепотребления. И у этой проблемы есть несколько источников: регуляции для производителей (упаковки) недостаточны, государственные системы мусора недостаточно и осведомленность потребителей низкая».
Особенно большая проблема, по словам Саксинг, в тех странах, где системы переработки мусора очень слабо развиты. Например, в Бангладеш у людей нет контейнеров для складирования обычного бытового мусора, не говоря уже о контейнерах для отдельных видов мусора: «Бангладеш – это еще пример маленькой страны. Индия, которая в 22 раза больше, испытывает ту же проблему».
Проблема отходов неактуальна лишь в развитых странах с хорошей экономикой: «Каждый день в океаны попадает около восьми миллионов тонн отходов из пластика. Кроме Китая крупнейшими поставщиками мусора являются еще Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам».
Правильное использование меньше загрязняет окружающую среду
Вне зависимости от большого загрязнения среды, Саксинг считает пластик очень благодатным материалом: «Устойчивый, гибкий, хорошо обрабатывающийся, легкий, дешевый и так далее. Жаль только, что мы не умеем разумно использовать этот материал». Она добавила, что в действительности и пластиковый пакет – это не настолько плохой вариант, если человек использует его до тех пор, пока он не перестанет быть пригодным для использования, и после этого делает из него перерабатываемый пакет для мусора.
«Поскольку мы используем продукцию из пластика нерационально, то хорошие свойства пластика в качестве отходов становятся роковыми для людей и окружающей среды», - сказала Саксинг. Со временем пластик разлагается и выделяет ядовитые соединения, которые впитываются в почву и загрязняют нашу воду, которую мы пьем, загрязняют землю, на которой мы выращивает пищу для себя, выделяются в воздух, который мы вдыхаем.
Эстонская система переработки мусора, по словам Саксинг, по сравнению с 90-ми серьезно развилась. Была проделана отличная работа: «Например, во многих странах еще нет такой элементарной системы, как система залоговой тары. У наших соседей, латышей ее нет». И, тем не менее, для защиты окружающей среды еще нужно очень много сделать.
«Большая часть жителей Эстонии еще не умеет сортировать мусор, или относится к этому безразлично, - говорит Саксинг. – Именно поэтому мы и сейчас находим мешки с мусором в лесах». Также и государство и самоуправления могли бы сделать многое, потому что во многих регионах еще нет контейнеров для сбора разных видом отходов.