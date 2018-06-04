пн, 04.06.2018
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  • Мужчина получил тяжелые травмы в результате поножовщины в Старом городе Таллинна

Мужчина получил тяжелые травмы в результате поножовщины в Старом городе Таллинна

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Нож.

ФОТО: Scanpix

В субботу в историческом центре Таллинна произошло нападение с применением холодного оружия, в результате которого один человек получил тяжелые травмы.

Сообщение об инциденте на улице Вана-Пости в Таллинне поступило в полицию 2 июня, передает Rus.ERR.

29-летний мужчина ударил ножом 23-летнего мужчину и причинил ему травмы. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место нападения полицейские задержали 29-летнего мужчину, суд выдал разрешение на его арест.

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