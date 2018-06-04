пн, 04.06.2018
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  • Молдаванин и украинец настырно пытались попасть в Эстонию

Молдаванин и украинец настырно пытались попасть в Эстонию

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КПП в Нарве.

ФОТО: Liis Treimann

В воскресенье сотрудники нарвского железнодорожного погранпункта остановили на пути в Эстонию гражданина Молдавии 1981 года рождения и гражданина Украины 1992 года рождения, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Оба иностранца не смогли толком объяснить цель своего визита, кроме того, у них не было необходимых документов, которые объясняли бы цели приезда и условия проживания. Обоим выдали запрет на въезд и вернули в Россию.

Однако на этом молдаванин и украинец не успокоились, и в тот же вечер они попытались пройти границу на погранпункте «Нарва-1». И там они не смогли внятно объяснить цель своего приезда и предъявить необходимые документы. И снова им выдали запрет на въезд и вернули в Россию.

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