Молдаванин и украинец настырно пытались попасть в Эстонию

Оба иностранца не смогли толком объяснить цель своего визита, кроме того, у них не было необходимых документов, которые объясняли бы цели приезда и условия проживания. Обоим выдали запрет на въезд и вернули в Россию.

Однако на этом молдаванин и украинец не успокоились, и в тот же вечер они попытались пройти границу на погранпункте «Нарва-1». И там они не смогли внятно объяснить цель своего приезда и предъявить необходимые документы. И снова им выдали запрет на въезд и вернули в Россию.