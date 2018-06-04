Запись с видеорегистратора: незадачливый мотоциклист пытался уйти от полиции, но потерял мотоцикл

«Он еще прибавил скорости и на кольце на улице Ляэне потерял контроль над мотоциклом. И водитель, и его двухколесный транспорт вылетели на островок безопасности. Мотоциклист попытался убежать, но его задержали на месте», - описал произошедшее дорожный полицейский Энн Вирк.

Когда личность нарушителя была установлена, стала понятна причина его попытки скрыться от полиции: 27-летний мужчина совершил много дорожных нарушений и не раз попадал в поле зрения полиции. «Теперь список его нарушений пополнился превышением скорости, игнорированием данного ему знака остановиться и отсутствием водительских прав. Кульминацией всего этого стало то, что мотоцикл не был зарегистрирован», - сообщил Вирк.

Мотоциклиста для начала доставили в арестный дом. «Наказания, которые ранее назначались нарушителю, не оказали на его поведение воздействия. Поэтому сейчас нет другой возможности, кроме как ходатайствовать у суда о его аресте и на время изолировать хулигана от движения. В арестном доме у него будет время подумать о том, что, если ездить на мотоцикле не выходит, стоит сосредоточиться на передвижении пешком», - добавил полицейский.