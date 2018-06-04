Свободная партия предлагает урезать компенсации депутатам

Председатель партии Адрес Херкель предлагает сократить размер компенсаций в три раза, до 10% от депутатской зарплаты, сообщает пресс-служба партии.

На данный момент сумма компенсаций составляет 12 493 евро на каждого депутата, максимальная сумма достигает 261 793 евро. Херкель утверждает, что, сократив размер выплат до 10%, можно сэкономить в год 841 000 евро.

«Нынешние компенсации слишком высокие, так что возникает соблазн использовать их в партийных или личных целях. Также мы считаем нужным исключить возможность компенсировать выплаты по автомобильным лизингам», - сказал Херкель и добавил, что, в отличие от расходов на бензин, компенсация лизинга депутатам не является обоснованной.