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Свободная партия предлагает урезать компенсации депутатам

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Рийгикогу. Фото иллюстративное.

ФОТО: Liis Treimann / Tiina Rekand

Свободная партия Эстонии выпустила законопроект, цель которого – уменьшить рабочие компенсации депутатам Рийгикогу.

Председатель партии Адрес Херкель предлагает сократить размер компенсаций в три раза, до 10% от депутатской зарплаты, сообщает пресс-служба партии.

На данный момент сумма компенсаций составляет 12 493 евро на каждого депутата, максимальная сумма достигает  261 793 евро. Херкель утверждает, что, сократив размер выплат до 10%, можно сэкономить в год 841 000 евро.

«Нынешние компенсации слишком высокие, так что возникает соблазн использовать их в партийных или личных целях. Также мы считаем нужным исключить возможность компенсировать выплаты по автомобильным лизингам», - сказал Херкель и добавил, что, в отличие от расходов на бензин, компенсация лизинга депутатам не является обоснованной.

В 2017 году максимальная сумма компенсаций депутатам составила 12 375 евро. Парламентарии и EKRE использовали 93,3% максимальной суммы, центристы – 91,7%, социал-демократы 85%, представители IRL – 84,1%, реформисты 83,4%, а депутаты от Свободной партии 46,2%.

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