Свободная партия предлагает урезать компенсации депутатам

Свободная партия Эстонии выпустила законопроект, цель которого – уменьшить рабочие компенсации депутатам Рийгикогу.
Председатель партии Адрес Херкель предлагает сократить размер компенсаций в три раза, до 10% от депутатской зарплаты, сообщает пресс-служба партии.
На данный момент сумма компенсаций составляет 12 493 евро на каждого депутата, максимальная сумма достигает 261 793 евро. Херкель утверждает, что, сократив размер выплат до 10%, можно сэкономить в год 841 000 евро.
«Нынешние компенсации слишком высокие, так что возникает соблазн использовать их в партийных или личных целях. Также мы считаем нужным исключить возможность компенсировать выплаты по автомобильным лизингам», - сказал Херкель и добавил, что, в отличие от расходов на бензин, компенсация лизинга депутатам не является обоснованной.
В 2017 году максимальная сумма компенсаций депутатам составила 12 375 евро. Парламентарии и EKRE использовали 93,3% максимальной суммы, центристы – 91,7%, социал-демократы 85%, представители IRL – 84,1%, реформисты 83,4%, а депутаты от Свободной партии 46,2%.