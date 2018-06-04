Проверка Савченко на полиграфе подтвердила подготовку теракта

Подготовка покушений на руководство Украины

Во время обследования у Савченко были выявлены "психофизиологические реакции", свидетельствующие о том, что ее противозаконные действия были направлены на подготовку покушения на президента и премьер-министра Украины, главу СНБО, депутатов Верховной рады и членов правительства, указывается далее в сообщении.

Проверка на полиграфе также показала, что Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя с главой организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и руководством самопровозглашенной ДНР, а также участвовала в незаконных действиях, направленных на свержение конституционного строя и лично занималась соответствующей подготовкой, отметило далее ведомство.

Перевозила оружие и распределяла роли

В частности, Савченко подыскивала и перевозила оружие и лично распределяла роли в покушениях, говорится в заявлении. При этом следователям не удалось задать все их вопросы из-за сознательного противодействия Савченко проверке на полиграфе, отметила СБУ.