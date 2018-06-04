Председатель Госсуда: предложение EKRE приведет к политизации судей

«Выборы судей означают, что они будут вынуждены заниматься предвыборной агитацией. Они начнут создавать предвыборные платформы, чтобы получить поддержку избирателей. Если мы хотим получить политизированную судебную власть, то это как раз тот путь, по которому стоит пойти. Однако я лично глубоко убежден, что Эстония нуждается в независимой судебной системе, не принимающей политических решений, так что предложенный подход я не поддерживаю», - сказал Пикамяэ в интервью ERR.