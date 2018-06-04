Фотоновость: российский телеканал отфотошопил лицо Ким Чен Ына на снимке с Лавровым

Телеканал «Россия-1», очевидно, не хотел оставить у своих зрителей впечатление, что у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына было не самое хорошее настроение на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Для того, чтобы исправить впечатление, пришлось прибегнуть к помощи фоторедактора.