Фотоновость: российский телеканал отфотошопил лицо Ким Чен Ына на снимке с Лавровым

Телеканал «Россия-1», очевидно, не хотел оставить у своих зрителей впечатление, что у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына было не самое хорошее настроение на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Для того, чтобы исправить впечатление, пришлось прибегнуть к помощи фоторедактора.
Сергей Лавров стал первым российским министром, который встретился с Ким Чен Ыном.
Russian state TV, rising to the occasion, photoshopped a smile onto North Korean leader Kim Jong Un at his meeting with Lavrov. h/t @Fake_MIDRF https://t.co/QJzXyZcZmu pic.twitter.com/Y2gt4wkOJv— Scott Rose (@rprose) June 4, 2018
К сожалению, снимок этой знаменательной встречи не совсем удался, и новостной канал «Россия-1» решил прежде, чем показывать фото в эфире, немного его обработать и изобразить на мрачном лице Кима подобие улыбки.