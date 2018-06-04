пн, 04.06.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Фотоновость: российский телеканал отфотошопил лицо Ким Чен Ына на снимке с Лавровым

Фотоновость: российский телеканал отфотошопил лицо Ким Чен Ына на снимке с Лавровым

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Две версии фото с Ким Чен Ыном и Сергеем Лавровым.

ФОТО: Twitter.com

Телеканал «Россия-1», очевидно, не хотел оставить у своих зрителей впечатление, что у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына было не самое хорошее настроение на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Для того, чтобы исправить впечатление, пришлось прибегнуть к помощи фоторедактора.

Сергей Лавров стал первым российским министром, который встретился с Ким Чен Ыном.

К сожалению, снимок этой знаменательной встречи не совсем удался, и новостной канал «Россия-1» решил прежде, чем показывать фото в эфире, немного его обработать и изобразить на мрачном лице Кима подобие улыбки.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ