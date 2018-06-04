пн, 04.06.2018
"Данный отрезок постановки не восхваляет советский режим, а рассказывает о конкретном периоде истории" Владимир Свет
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • в Бразилии проходит самый большой в мире гей-парад

в Бразилии проходит самый большой в мире гей-парад

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Таллиннский гей-парад 2017 года.

ФОТО: Erlend Arras

В Бразилии сотни тысяч человек вышли на улицы Сан-Паулу, чтобы принять участие в ежегодном крупнейшем гей-параде мира.

Массовые гей-парады проходят в Сан-Паулу ежегодно вот уже 19 лет, пишет TVNET. Первый из них в 1997 году собрал 2 тысячи человек. А в 2007 году число участников достигло рекордных 3 миллионов.

Актуально

НАВЕРХ