в Бразилии проходит самый большой в мире гей-парад

Rus.Postimees.eeв Бразилии проходит самый большой в мире гей-парадв Бразилии проходит самый большой в мире гей-парадRus.TVNET Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать4 июня 2018 г., 16:28Таллиннский гей-парад 2017 года.ФОТО: Erlend ArrasВ Бразилии сотни тысяч человек вышли на улицы Сан-Паулу, чтобы принять участие в ежегодном крупнейшем гей-параде мира.Массовые гей-парады проходят в Сан-Паулу ежегодно вот уже 19 лет, пишет TVNET. Первый из них в 1997 году собрал 2 тысячи человек. А в 2007 году число участников достигло рекордных 3 миллионов.бразилиягейгей-парадпарад