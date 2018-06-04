Контавейт сменила тренера на тестя известного теннисиста

Дошедшая до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису Анетт Контавейт решила завершить длившееся чуть более двух лет сотрудничество с голландским тренером Гленом Шаапом. Новым наставником лучшей эстонской теннисистки станет опытный англичанин Найджел Сирс, передает rus.err.ee