Контавейт сменила тренера на тестя известного теннисиста

Дошедшая до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису Анетт Контавейт решила завершить длившееся чуть более двух лет сотрудничество с голландским тренером Гленом Шаапом. Новым наставником лучшей эстонской теннисистки станет опытный англичанин Найджел Сирс, передает rus.err.ee
61-летний Сирс тренировал многих известных теннисисток, которые в свое время входили в десятку лучших: южноафриканку Аманду Кетцер (лучшее место в рейтинге - 3-е), австрийку Барбару Шетт (7-е), словачку Даниэлу Гантухову (5-е), россиянку Марию Кириленко (9-е), сербку Ану Иванович (1-е), сообщает официальный сайт Анетт Контавейт.
Последней подопечной Сирса была россиянка Екатерина Макарова (8-е), с которой он работал до окончания прошлогоднего Открытого чемпионата США по теннису. Зять Сирса - известный британский теннисист Энди Маррей.