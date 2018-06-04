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Контавейт сменила тренера на тестя известного теннисиста

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ФОТО: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Дошедшая до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису Анетт Контавейт решила завершить длившееся чуть более двух лет сотрудничество с голландским тренером Гленом Шаапом. Новым наставником лучшей эстонской теннисистки станет опытный англичанин Найджел Сирс, передает rus.err.ee

61-летний Сирс тренировал многих известных теннисисток, которые в свое время входили в десятку лучших: южноафриканку Аманду Кетцер (лучшее место в рейтинге - 3-е), австрийку Барбару Шетт (7-е), словачку Даниэлу Гантухову (5-е), россиянку Марию Кириленко (9-е), сербку Ану Иванович (1-е), сообщает официальный сайт Анетт Контавейт.

Последней подопечной Сирса была россиянка Екатерина Макарова (8-е), с которой он работал до окончания прошлогоднего Открытого чемпионата США по теннису. Зять Сирса - известный британский теннисист Энди Маррей.

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