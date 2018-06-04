Реклама обошлась фармацевтическим фирмам в 3,4 млн евро

Как сообщает агентство BNS, самые большие выплаты произвела компания Abbvie (240 000 евро), на втором месте Roche Eesti (186 000) и на третьем - Astrazeneca (181 000). Более 100 000 евро потратили в общей сложности 12 фирм.

1218 субсидий среднего размера (1200 евро) получили 800 аптекарей и врачей. В целом на субсидирование участия врачей и аптекарей в медицинских мероприятиях было потрачено 1,5 млн евро, что на 8% меньше, чем в 2016 году.

Из врачей самые большие субсидии в течение года получили гематолог Эдвард Лаане (16 400 евро), гематолог Хеле Эвариус (15 600) и кардиолог Маргус Вийгимаа (13 600).

Фармацевтические фирмы за год провели в Эстонии 720 мероприятий по рекламе рецептурных препаратов, потратив на это 763 000 евро. Еще 162 таких мероприятия общей стоимостью 194 000 евро было проведено за пределами Эстонии. Для рекламы безрецептурных препаратов было проведено всего 19 мероприятий общей стоимостью 18 000 евро.