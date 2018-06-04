Завтра состоится открытие парка Таммсааре

В ходе работ обновлено покрытие дорожек, приведено в порядок озеленение, созданы необходимые технические коммуникации, обновлено освещение и установлена новая садовая мебель. Театр "Эстония" и Нарвское шоссе отгорожены от площади двойным рядом (или боскетом) лип, которых там 75. На площади сохранился памятник трагическим событиям 1905 года, несколько переместившийся только к Эстонскому драмтеатру. Появилась новая детская площадка.