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Завтра состоится открытие парка Таммсааре

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Парк Таммсааре.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Завтра, 5 июня, в полдень состоится открытие после реконструкции расположенной перед зданием театра "Эстония" части парка Таммсааре - площади Нового рынка (Uue Turu plats), передает Раэпресс.

В ходе работ обновлено покрытие дорожек, приведено в порядок озеленение, созданы необходимые технические коммуникации, обновлено освещение и установлена новая садовая мебель.  Театр "Эстония"  и Нарвское шоссе отгорожены от площади двойным рядом (или боскетом) лип, которых там 75. На площади сохранился памятник трагическим событиям 1905 года, несколько переместившийся только к Эстонскому драмтеатру.  Появилась новая детская площадка.

На фундаменте некогда находившегося здесь здания рынка еще предстоит построить парковый павильон с кафе.

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