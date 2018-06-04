В Дамаске из детей делали террористов

"В школе обучались дети до 13 лет. В ней готовили боевиков и террористов-смертников", - рассказал представитель Минобороны Сирии. В школе детей обучали взрывному делу, стрельбе из разных видов оружия, сообщает Интерфакс. Также уделялась внимание идеологической обработке детей и подростков. В помещениях была обнаружена исламистская литература. По окончании школы подростки пополняли ряды боевиков либо становились террористами-смертниками.