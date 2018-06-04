Письмо читателя: большинство таллиннских велосипедистов ведут себя очень высокомерно

К сожалению, некоторые велосипедисты не имеют понятия ни о правилах дорожного движения, ни о культуре вождения, пишет читатель Кульно Муйдик.
Я почти каждый день езжу в Таллинне и могу сказать, что пешеходы и автомобилисты почти нашли друг с другом общий язык. Хотя бывают странные ситуации, когда дорогу пересекают в совершенно неподходящих местах (например, зону между Кескусе-теэ и Бульваром Сыпрузе на Эхитаяте-теэ). Там очень часто пытаются лавировать между автомобилей. При этом не обращают никакого внимания на транспортные потоки.
Совсем другое дело - велосипедисты. Это еще вопрос, кого нужно защищать - водителей автомобилей или велосипедистов.
Поскольку я езжу в Таллинне, могу подтвердить, что большинство велосипедистов ведут себя как-то очень высокомерно. Переезжают пешеходные переходы, не слезая с велосипеда и при этом даже не утруждаясь посмотреть, не едет ли там случайно какой-нибудь автомобиль. А если заметят, то тогда ты узнаешь, что как водитель ты - полный дебил. То же самое на тротуарах (на тротуарах тоже определены направления). Опять же берегись: едет велосипедист.
Самое грустное в этой ситуации то, что пример подают именно родители - самые громкие комментаторы / знатоки, потому что они правы всегда. К сожалению, ни о правилах дорожного движения, ни о культуре вождения некоторые велосипедисты никогда не слышали. Я искренне надеюсь, что их процент не слишком велик.