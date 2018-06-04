Мечта депутатов – 135 мест в Рийгикогу

Крупные парламентские партии не стесняются мечтать: если сложить вместе все места, которые политические силы планируют занять в парламенте после следующих выборов, то число народных избранников должно возрасти до 135 человек.
Так, генеральный секретарь партии Реформ Керт Валдару заявил ERR, что партия намерена выиграть выборы и получить возможность формировать новое правительство, что предполагает наличие у политической силы более 30 депутатских мандатов.
От реформистов не отстают и центристы, чей генеральный секретарь Михаил Корб также сказал, что партия твердо намерена выиграть грядущие выборы и получить более 30 мест в Рийгикогу.
EKRE рассчитывает получить 21 место в парламенте, социал-демократы - 20 мест, IRL как минимум 14, Свободная партия 10-12, а Зеленые 10-11 мест.