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Мечта депутатов – 135 мест в Рийгикогу

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Выборы в Рийгикогу. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Крупные парламентские партии не стесняются мечтать: если сложить вместе все места, которые политические силы планируют занять в парламенте после следующих выборов, то число народных избранников должно возрасти до 135 человек.

Так, генеральный секретарь партии Реформ Керт Валдару заявил ERR, что партия намерена выиграть выборы и получить возможность формировать новое правительство, что предполагает наличие у политической силы более 30 депутатских мандатов.

От реформистов не отстают и центристы, чей генеральный секретарь Михаил Корб также сказал, что партия твердо намерена выиграть грядущие выборы и получить более 30 мест в Рийгикогу.

EKRE рассчитывает получить 21 место в парламенте, социал-демократы -  20 мест, IRL как минимум 14, Свободная партия 10-12, а Зеленые  10-11 мест.

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