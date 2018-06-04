Эксперты заподозрили Google и Facebook в недобросовестной конкуренции из-за запрета рекламы криптовалют

Как пишет газета Independent, решение Google и Facebook вызвало вопросы у ряда экспертов по криптовалютам, которые заподозрили компании в нечестной конкуренции. Так, недавно Google и Facebook проявили интерес к сфере криптовалют и лежащей в их основе технологии блокчейн. Это заставляет предположить, что запрет на рекламу криптовалют был мотивирован не только борьбой с мошенниками.

"Я подозреваю, что запрет был введен в связи с потенциальными планами компаний выпустить собственные криптовалюты в ближайшем будущем", - заявил исполнительный директор британской инвестиционной компании Blackmore Group Филлип Нунн.

В свою очередь, Гарет Мална, адвокат по финансам из юридической компании Burges Salmon, полагает, что запрет на рекламу криптовалют противоречит самой сути крупнейшего в мире интернет-поисковика.

"Решение Google выступить в роли квази-регулятора может обернуться серьезными проблемами, учитывая коммерческую власть компании. Самой Google может казаться, что речь идет о защите потребителей, но это потенциально выходит за пределы роли привратника у двери, ведущей к информации", - сказал Мална.

Представитель Google отказался комментировать возможную выгоду компании от запрета рекламы криптовалют. При этом в марте в Google признавали, что изучают потенциальные возможности использования технологии блокчейн, но пока речь не идет о конкретных планах ее внедрения.