Трамп: сам себя помилую

Об этом Трамп заявил в понедельник, 4 июня, на своей странице в Twitter, пишет Rus ERR.

"Как заявляли многочисленные ученые-юристы, я имею абсолютное право помиловать себя, но зачем мне это делать, если я не сделал ничего плохого? Между тем бесконечная охота на ведьм, во главе которой стоят 13 очень разгневанных и раздираемых противоречиями демократов (и других) продолжается в преддверии выборов в Конгресс", - написал глава Белого дома.

Он добавил, что ведущееся с 2017 года спецпрокурором Робертом Мюллером расследование президентской кампании Трампа и возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году является неконституционным.