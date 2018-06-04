пн, 04.06.2018
"Данный отрезок постановки не восхваляет советский режим, а рассказывает о конкретном периоде истории" Владимир Свет
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Трамп: сам себя помилую

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дональд Трамп.

ФОТО: Cheriss May/Cheriss May/Sipa USA

По словам президента США Дональда Трампа, президентское право помилования преступников может быть применено президентом в отношении самого себя.

Об этом Трамп заявил в понедельник, 4 июня, на своей странице в Twitter, пишет Rus ERR.

"Как заявляли многочисленные ученые-юристы, я имею абсолютное право помиловать себя, но зачем мне это делать, если я не сделал ничего плохого? Между тем бесконечная охота на ведьм, во главе которой стоят 13 очень разгневанных и раздираемых противоречиями демократов (и других) продолжается в преддверии выборов в Конгресс", - написал глава Белого дома.

Он добавил, что ведущееся с 2017 года спецпрокурором Робертом Мюллером расследование президентской кампании Трампа и возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году является неконституционным.

"Назначение спецпрокурора совершенно неконституционно! Несмотря на это, мы играем в эту игру, потому что я, в отличие от демократов, не сделал ничего дурного!", - утверждает американский президент.

Актуально

НАВЕРХ