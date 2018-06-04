Трамп: сам себя помилую

По словам президента США Дональда Трампа, президентское право помилования преступников может быть применено президентом в отношении самого себя.
Об этом Трамп заявил в понедельник, 4 июня, на своей странице в Twitter, пишет Rus ERR.
"Как заявляли многочисленные ученые-юристы, я имею абсолютное право помиловать себя, но зачем мне это делать, если я не сделал ничего плохого? Между тем бесконечная охота на ведьм, во главе которой стоят 13 очень разгневанных и раздираемых противоречиями демократов (и других) продолжается в преддверии выборов в Конгресс", - написал глава Белого дома.
Он добавил, что ведущееся с 2017 года спецпрокурором Робертом Мюллером расследование президентской кампании Трампа и возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году является неконституционным.
"Назначение спецпрокурора совершенно неконституционно! Несмотря на это, мы играем в эту игру, потому что я, в отличие от демократов, не сделал ничего дурного!", - утверждает американский президент.