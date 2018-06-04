«Подсолнухи» Ван Гога могут потускнеть

Одна из самых известных картин художника может потускнеть из-за светочувствительной краски, в этом случае цветы станут коричневыми, пишет Российская газета со ссылкой на The Guardian.

Искусствоведы еще в прошлом столетии обратили внимание на непревзойденный магнетизм этой картины. Парадокс, по их мнению, заключался в том, что натюрморты всегда считались среди живописцев не такими «элитными», как портреты или даже пейзажи.