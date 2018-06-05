Фото: бывшее общежитие в Румму хочет начать новую жизнь
5 июня 2018 г., 10:29
Бывшее ученическое общежитие ждет нового владельца, который сможет придумать, во что бы превратить построенное в 1962 году амортизированное здание, пишет Kodu.
Речь идет о нуждающемся в реновации и находящемся в 43 километрах от Таллинна бывшем общежитии. Двухэтажное здание из силикатного кирпича имеет площадь 1250 квадратных метров, очищено от старой мебели и мусора и ждет умелых строителей.
Здание присоединено к воопроводным и канализационным сетям. Имеется и возможность отопления.
В интерьерах здания снимались музыкальные клипы. Поблизости находится карьер Румму. На территории бывшей тюрьмы Румму планируется строительство технопарка.
Подробности находятся ЗДЕСЬ.