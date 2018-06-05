Фото: бывшее общежитие в Румму хочет начать новую жизнь

Речь идет о нуждающемся в реновации и находящемся в 43 километрах от Таллинна бывшем общежитии. Двухэтажное здание из силикатного кирпича имеет площадь 1250 квадратных метров, очищено от старой мебели и мусора и ждет умелых строителей.