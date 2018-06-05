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Фото: бывшее общежитие в Румму хочет начать новую жизнь

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ФОТО: KV.EE

Бывшее ученическое общежитие ждет нового владельца, который сможет придумать, во что бы превратить построенное в 1962 году амортизированное здание, пишет Kodu.

Речь идет о нуждающемся в реновации и находящемся в 43 километрах от Таллинна бывшем общежитии. Двухэтажное здание из силикатного кирпича имеет площадь 1250 квадратных метров, очищено от старой мебели и мусора и ждет умелых строителей. 

ФОТО: KV.EE

Здание присоединено к воопроводным и канализационным сетям. Имеется и возможность отопления. 

  • Тип фундамента: низкий фундамент
  • Несущие и вспомогательные конструкции: кирпич
  • Облицовка фасада: керамокирпич
  • Тип внешних стен: кирпич, мелкий блок
  • Материал несущей конструкции крыши: монтируемый железобетонбетон
  • Межпотолочные перекрытия: монтируемый железобетон
  • Кровельный материал: шифер

ФОТО: KV.EE

В интерьерах здания снимались музыкальные клипы. Поблизости находится карьер Румму. На территории бывшей тюрьмы Румму планируется строительство технопарка.    

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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