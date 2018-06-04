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В Британии назвали сумму затрат на расследование отравления Скрипалей в Солсбери

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Полиция проводит следственные действия по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

ФОТО: FRANK AUGSTEIN/AP

Полиция британского графства Уилтшир израсходует десять миллионов долларов на проведение следственных действий после отравления нервно-паралитическим газом в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает Би-би-си.

"Нападение с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери три месяца назад стало беспрецедентным случаем для нашей полиции, что означает существенные затраты в связи с масштабом расследования. На данном этапе мы оцениваем, что общая стоимость операции полиции Уилтшира составит 7,5 миллиона фунтов стерлингов (свыше 10 млн долларов)", - говорится в заявлении главы полиции Уилтшира и Суиндона Ангуса Макферсона.

Он попросил министерство внутренних дел Великобритании покрыть все расходы, сообщает Newsru.com со ссылкой на РИА "Новости".

Макферсон напомнил, что правительство ранее согласилось выделить специальный грант в размере 1,6 миллиона фунтов стерлингов. "Я рассчитываю, что дополнительные расходы также будут покрыты в этом финансовом году", - отметил глава полиции.

Он также выразил глубокую благодарность своим сотрудникам и населению Солсбери за проявленные стойкость и мужество.

По словам Макферсона, на наиболее активном этапе в расследовании участвовало 140 его подчиненных, а также сотрудники еще 40 силовых подразделений Великобритании. Он считает, что фактически его подчиненные были задействованы в операции национального масштаба, а потому и оплачивать ее нужно из общей казны.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу 4 марта после того, как их обнаружили без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Отец и дочь несколько дней находились в коме. По сведениям британских властей, Cкрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", произведенным впервые в СССР. Британские власти уверены, что за инцидентом в Солсбери стоят российские спецслужбы, но в Москве это категорически отрицают.

Также с симптомами отравления в больницу поступил сержант полиции Ник Бейли, который одним из первых прибыл на место происшествия. Он быстро пошел на поправку.

Юлию Скрипаль выписали из клиники в начале апреля. Сейчас она находится в неустановленном секретном месте под присмотром британских властей. Полиция Лондона публиковала заявление Юлии, в котором она отказалась от встреч с представителями российского посольства в Лондоне и своей двоюродной сестрой Викторией. 

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был выписан из больницы в середине мая. "В то время как эти пациенты уже выписаны, их право на соблюдение врачебной тайны сохраняется, что ограничивает нас в том, чтобы предоставить подробное описание лечения, которое получили эти люди", - подчеркивали тогда в госпитале.

В настоящий момент расследованием отравления занимается Скотланд-Ярд, однако полиция Уилтшира продолжает помогать коллегам в следственных действиях и связанных с ними мерах по обеспечению безопасности.

На период первоначального следствия был закрыт торговый центр, где обнаружили без сознания Сергея Скрипаля и его дочь. Работа магазинов возобновилась лишь 26 мая. В итоге полиции пришлось выплатить 250 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации предпринимателям, которые понесли убытки. Выручка некоторых компаний из-за расследования упала на 80 процентов.

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