пн, 04.06.2018
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  • Летите в отпуск с пересадкой в Риге? Вас может ждать неприятный сюрприз

Летите в отпуск с пересадкой в Риге? Вас может ждать неприятный сюрприз

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Самолет airBaltic.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Ограничения в воздушном пространстве Латвии из-за военных учений Saber Strike могут изменить время вылета и прибытия рейсов в Рижском аэропорту, сообщил аэропорт в понедельник.

Работники аэропорта призывают пассажиров приходить заранее и внимательно следить за временем своего рейса.

Об изменении времени полетов сообщила в понедельник и авиакомпания airBaltic, хотя большинство рейсов не опоздали больше, чем на 15 минут.

Ежегодные организованные европейскими сухопутными силами США учения Saber Strike проводятся с 3 по 15 июня в Эстонии, Литве, Латвии и Польше, в них участвует около 18 000 солдат из 19 государств.

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