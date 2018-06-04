Летите в отпуск с пересадкой в Риге? Вас может ждать неприятный сюрприз
4 июня 2018 г., 20:24
Ограничения в воздушном пространстве Латвии из-за военных учений Saber Strike могут изменить время вылета и прибытия рейсов в Рижском аэропорту, сообщил аэропорт в понедельник.
Работники аэропорта призывают пассажиров приходить заранее и внимательно следить за временем своего рейса.
Об изменении времени полетов сообщила в понедельник и авиакомпания airBaltic, хотя большинство рейсов не опоздали больше, чем на 15 минут.
Ежегодные организованные европейскими сухопутными силами США учения Saber Strike проводятся с 3 по 15 июня в Эстонии, Литве, Латвии и Польше, в них участвует около 18 000 солдат из 19 государств.