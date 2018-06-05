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Галерея: продается отличный дом в Табасалу

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Только что выставлен на продажу стоящий на высоком берегу моря, на глинте в природоохранной зоне Табасалу каменный дом общей площадью 287,9 м² с двадцатипятиметровым балконом, Это достаточно редкий объект, о чем мы вам и сообщаем.

Дом идеально расположен на участке, солнце светит весь день. Дом построен из фибоблоков толщиной 250 мм, утеплен, облицован красивым фасадным кирпичом. В доме нет маленьких помещений: на первом этаже гостиная с камином площадью 58м2, кухня-столовая площадью 28м2, просторная гостевая спальня. Любителей попариться привлечет банный комплекс с парилкой, душем и туалетом, есть и инфракрасная баня. 

На втором этаже две спальни - 29м2 и 26м2, каждая со своей ванной комнатой и туалетом. Большой закрытый балкон для принятия солнечных ванн 38м2.

Высокие потолки, много света и воздуха. Отопление газовое, зимой расходы на отопление всего дома и горячую воду не выше 150-200 евро. 

Подробности можно узнать, перейдя по ССЫЛКЕ.

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