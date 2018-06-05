Галерея: продается отличный дом в Табасалу

Только что выставлен на продажу стоящий на высоком берегу моря, на глинте в природоохранной зоне Табасалу каменный дом общей площадью 287,9 м² с двадцатипятиметровым балконом, Это достаточно редкий объект, о чем мы вам и сообщаем.