Суд вынес приговор жителю Таллинна, задушившему свою жену
4 июня 2018 г., 21:27
В понедельник Харьюский уездный суд приговорил к десяти годам тюремного заключения мужчину, который, согласно обвинению, задушил свою спутницу жизни.
Согласно обвинению, 17 ноября прошлого года 41-летний мужчина, находясь в квартире дома на улице Сыле, задушил свою 53-летнюю жену. Собранные в ходе расследования данные указывают на то, что до этого пара совместно употребляла алкоголь.
Мужчину задержали на месте происшествия, суд дал санкцию на его содержание под стражей. Ранее обвиняемый не наказывался в уголовном порядке.
В понедельник суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.