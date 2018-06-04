пн, 04.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Суд вынес приговор жителю Таллинна, задушившему свою жену

Суд вынес приговор жителю Таллинна, задушившему свою жену

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративный снимок

ФОТО: Scanpix

В понедельник Харьюский уездный суд приговорил к десяти годам тюремного заключения мужчину, который, согласно обвинению, задушил свою спутницу жизни.

Согласно обвинению, 17 ноября прошлого года 41-летний мужчина, находясь в квартире дома на улице Сыле, задушил свою 53-летнюю жену. Собранные в ходе расследования данные указывают на то, что до этого пара совместно употребляла алкоголь.

Мужчину задержали на месте происшествия, суд дал санкцию на его содержание под стражей. Ранее обвиняемый не наказывался в уголовном порядке.

В понедельник суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ