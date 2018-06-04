Суд вынес приговор жителю Таллинна, задушившему свою жену

Согласно обвинению, 17 ноября прошлого года 41-летний мужчина, находясь в квартире дома на улице Сыле, задушил свою 53-летнюю жену. Собранные в ходе расследования данные указывают на то, что до этого пара совместно употребляла алкоголь.

Мужчину задержали на месте происшествия, суд дал санкцию на его содержание под стражей. Ранее обвиняемый не наказывался в уголовном порядке.