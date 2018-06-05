Путин похвастался, что переплюнул Навального на выборах в Москве

Первый вопрос журналиста о Навальном прозвучал следующим образом: "Получилось так, что самый известный оппозиционер в России не смог выдвинуть своей кандидатуры, это блогер Алексей Навальный. Вы еще ни разу не называли открыто его имя. Почему?"

Путин на это заявил, что в каждой стране много "бунтарей", которые идут под лозунгами борьбы с коррупцией, однако когда они приходят к власти, то коррупция, наоборот, процветает. В качестве наиболее яркого примера президент привел украинское руководство: "Что в Европе говорят про коррупцию на Украине? Все ругают за то, что они мало делают в этой сфере" (цитата с сайта Кремля).

"Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвертом издании. Нам нужны люди с позитивной повесткой дня. Но, если нет ни одного позитивного начала и предложений, как решать ту или другую проблему, как решать тот или другой вопрос, тогда люди на это не очень и реагируют. Если ничего не предлагается, то тогда эти люди неинтересны", - заявил Путин.

Австрийский журналист на это возразил, что избиратели не смогли даже посмотреть на Навального, поскольку ему не дали выдвинуть свою кандидатуру. Путин на это заявил, что избиратели могли посмотреть на него в интернете, "который у нас свободен". "Если человек приобретает какой-то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться либо вести диалог государственная власть. А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?" - сказал российский лидер.

Когда журналист напомнил, что Навальный на выборах мэра Москвы в 2013 году набрал 27 процентов голосов, Путин предложил сравнить этот результат с прошедшими мартовскими выборами: "Как вы думаете, сколько проголосовало за вашего покорного слугу в Москве на последних выборах? Не за мэра Москвы, а за президента в Москве сколько проголосовало? Посмотрите". Вольф на это заметил, что, наверное, больше чем 27 процентов, однако Навальный не мог выдвигать свою кандидатуру.

"Да, гораздо больше, за что я очень благодарен москвичам. Потому что в Москве очень зрелый избиратель, очень зрелый. И мы же сейчас говорим не о выборах мэра, мы говорим о выборах президента", - заключил Путин.

Напомним, Путин на выборах президента страны в Москве получил поддержку 70,88% избирателей. В то же время независимые наблюдатели из общественных организаций заявили, что в ходе голосования были допущены масштабные фальсификации , а явка оказалась завышена в разы. В движении "Голос" и вовсе объявили, что Москва стала лидером по количеству нарушений . Ближайший преследователь Путина Павел Грудинин же назвал выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве" и даже признал правоту Навального, предсказывавшего массовые нарушения.

Путин ответил на вопрос, царь ли он

Владимир Путин в интервью ORF также ответил на вопрос о том, что он якобы царь России. "Это, конечно, неверно и не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей Конституции. В нашей Конституции прописано - по‑моему, так же как в Конституции Австрии: два срока подряд, не больше, президент может избираться", - сказал президент.

"Поэтому после двух легитимных сроков моего президентства я оставил этот пост, не стал менять Конституцию и перешел на другую позицию, работал председателем правительства Российской Федерации. После этого, как известно, в 2012 году вернулся, прошел через выборы, выборы выиграл. У нас сегодня один срок президента, по‑моему, так же как у вас, - шесть лет", - пояснил он.