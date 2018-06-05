Комиссия по окружающей среде обсудит стратегию выхода из сланцевой энергетики

По словам председателя комиссии Райнера Вакра, использование сланца в Эстонии влечет за собой ряд экономических и экологических проблем, которые требуют скорейшего решения. «Следует признать, что сланец оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду в Эстонии. Это отмечено и в экологическом докладе ОЭСР», – сказал Вакра. Он добавил, что необходимо принять конкретные меры и определить сроки выхода Эстонии из сланцевой энергетики. По его словам, во всем мире происходит переход на возобновляемые источники энергии. Пора и нам перейти от слов к делу.

Заместитель председателя комиссии Калле Паллинг подчеркнул, что сланцевый сектор – это важная отрасль экономики Эстонии. Необходимо тщательно продумывать решение связанных с ней проблем. Он сказал, что слово «põxit» (от põlevkivi – сланец, эст., и exit – выход, анг.) в первую очередь напоминает термин «брекзит», которое у большинства людей ассоциируется с путаницей и неопределенностью. Мы точно не хотим сеять путаницу в собственной энергетической сфере. Производство электроэнергии из сланца существенно сократится уже в ближайшие годы, так как устаревшее оборудование будет выведено из эксплуатации, а вместо прямого сжигания сланца электроэнергия будет производиться из остаточного газа, возникающего при производстве масла. Основой энергетической политики до сего момента служили диверсификация производственного портфеля и хорошие связи. Это подтверждает и выполнение целей по увеличению доли возобновляемой энергии.

Для того, чтобы соответствующая доля продолжила расти, в энергетическом секторе необходимо создать благоприятную экономическую среду. Это не удалось сделать при помощи Закона о рынке электроэнергии, который 8 лет находился в рассмотрении и затерялся в круговороте политических течений.

Поводом к обсуждению в комиссии послужило инициированное коллективное обращение MTÜ Eesti Roheline Liikumine «Эстонии требуется стратегия выхода из сланцевой энергетики или PÕXIT».

В обращении отмечается, что в течение десятилетий производство электроэнергии и жидкого топлива в Эстонии опиралось на сланец – наиболее загрязняющее ископаемое топливо. Получению электроэнергии подобным способом необходимо положить конец, если мы хотим обеспечить стабильное будущее и сохранить чистоту окружающей среды. Эстония должна принять широкое консенсусное политическое решение и поставить перед собой четкую цель – отказ от сланцевой энергетики. Для этого следует составить программу действий по выходу из сланцевой энергетики, включающую оценку связанных с выходом рисков, и т. н. стратегию PÕXIT для минимизации соответствующих рисков. Обращение подписали 1075 человек.