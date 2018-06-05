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СМИ: в Гватемале в результате извержения вулкана погибли более 60 человек

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ФОТО: MARIA DEL ROCIO LAZO / AFP

Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 69 человек, сообщил глава Национального института судебной экспертизы страны Фануэль Гарсиа.

Ранее сообщалось о 38 погибших и около 300 пострадавших.

По информации Управления по предупреждению стихийных бедствий Гватемалы, последствия извержения затронули около 2 млн жителей страны.

Кроме того, геологическая служба США сообщила ранее в понедельник, что у берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Ранее президент Гватемалы Джимми Моралес созвал совещание кабинета министров, рассматривается возможность ведения в стране чрезвычайного положения. Власти были вынуждены эвакуировать более 3 тыс. человек из опасного района, в том числе из города Антигуа, который является одним из самых популярных мест среди туристов, закрыть аэропорт.

Извержение началось в воскресенье, он стало вторым в текущем году.

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