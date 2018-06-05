В прошлом году в ДТП, произошедших при участии нетрезвых водителей, погибли 13 человек

Всего в 2017 году при непосредственном участии пьяных водителей на дорогах страны произошло 182 ДТП, в которых погибли 13 и пострадали 236 человек.

«Уже 0,2 мг/г алкоголя в крови влияют на манеру езды водителя. В случае опьянения в 0,5 промилле риск совершения смертельного ДТП вырастает в пять раз. За первые три месяца текущего года было задержано более 1100 водителей с опьянением от 0,% промилле и выше. Чтобы получить такое опьянение, мужчине весом в 85 кг достаточно выпить около литра четырехградусного пива», - сказала заведующая отделом профилактической работы Моника Хейнранд.

Результаты исследования, проведенного по заказу Департамента шоссейных дорог, показали, что влияние алкоголя на человека сильно недооценивается. Если от рюмки водки у весящего 85 кг мужчины содержание алкоголя в крови достигает 0,21 промилле, то какое опьянение можно получить, если выпить пол-литра пятиградусного пива? Правильный вопрос на этот ответ – 0,33 промилле – знали лишь 18 процентов мужчин. Почти треть ответивших считали, что содержание алкоголя в крови меньше.

Бытующие среди людей мифы о том, что время распада алкоголя в крови можно ускорить с помощью сна, занятия спортом, холодного душа или похода в баню – не отвечают действительности. Лишь пять процентов алкоголя покидает организм через пот и мочу, а 95 процентов работы выполняет печень. Алкоголь и управление автомобилем – вещи несовместимые. Спиртное держится в организме дольше, чем предполагается. Человек никак не может ускорить выход спиртного из организма.