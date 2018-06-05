вт, 05.06.2018
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Кузнец побед, рекордов и счастья

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Евгений Кузнецов

ФОТО: Rob Carr/AFP

Феноменальная игра российского центра "Вашингтона" Евгения Кузнецова позволила "Кэпиталс" одержать сверхважную победу над "Вегасом" 6-2.

Кузнецов, Овечкин и компания уже к середине матча создали задел в четыре шайбы, россияне не забивали в этом матче, но раздавали передачи - Кузнецов сделал ассист-покер, а Александр Овечкин получил один балл за результативную передачу.

"Рыцари" попытались спастисть: Джеймс Нил и Райлли Смит втащили "Рыцарей" обратно в игру, сократив счет до приемлемых 4:2, но буквально через минуту Кемпни делает счет 5:2, а за две минуты до конца встречи Конноли с передачи Кузнецова устанавливает окончательный счет 6:2.

"Кэпс" ведут в серии до четырех побед 3:1 и серия переежает в Лас-Вегас, откуда "Вашингтон" может вернуться с джек-потом в виде Кубка Стэнли.

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