Кузнец побед, рекордов и счастья

Кузнецов, Овечкин и компания уже к середине матча создали задел в четыре шайбы, россияне не забивали в этом матче, но раздавали передачи - Кузнецов сделал ассист-покер, а Александр Овечкин получил один балл за результативную передачу.

"Рыцари" попытались спастисть: Джеймс Нил и Райлли Смит втащили "Рыцарей" обратно в игру, сократив счет до приемлемых 4:2, но буквально через минуту Кемпни делает счет 5:2, а за две минуты до конца встречи Конноли с передачи Кузнецова устанавливает окончательный счет 6:2.