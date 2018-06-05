Задушивший в Пыхья-Таллинне сожительницу получил 10 лет тюрьмы

В законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде.

Бытовая драма произошла 17 ноября 2017 года в квартире одного из домов на улице Сыле. Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, Антон и его 53-летняя сожительница вместе употребляли алкоголь, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина напал на женщину и задушил.