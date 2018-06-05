вт, 05.06.2018
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  • Задушивший в Пыхья-Таллинне сожительницу получил 10 лет тюрьмы

Задушивший в Пыхья-Таллинне сожительницу получил 10 лет тюрьмы

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Душитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Franck Camhi / PantherMedia / Scanpix

Накануне Харьюский уездный суд признал 41-летнего Антона Кузиленкова виновным в убийстве сожительницы и приговорил его к 10 годам лишения свободы, пишет rus.err.ee.

В законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде.

По версии Пыхьяской окружной прокуратуры, Антон в ходе совместного распития спиртных напитков задушил свою спутницу жизни.

Бытовая драма произошла 17 ноября 2017 года в квартире одного из домов на улице Сыле. Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, Антон и его 53-летняя сожительница вместе употребляли алкоголь, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина напал на женщину и задушил.

Антон, который ранее в уголовном порядке не наказывался, с 18 ноября находится под стражей.

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