Задушивший в Пыхья-Таллинне сожительницу получил 10 лет тюрьмы

Накануне Харьюский уездный суд признал 41-летнего Антона Кузиленкова виновным в убийстве сожительницы и приговорил его к 10 годам лишения свободы, пишет rus.err.ee.
В законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде.
По версии Пыхьяской окружной прокуратуры, Антон в ходе совместного распития спиртных напитков задушил свою спутницу жизни.
Бытовая драма произошла 17 ноября 2017 года в квартире одного из домов на улице Сыле. Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, Антон и его 53-летняя сожительница вместе употребляли алкоголь, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина напал на женщину и задушил.
Антон, который ранее в уголовном порядке не наказывался, с 18 ноября находится под стражей.