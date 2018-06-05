Скандал в "Сити": Гвардиола выжил легенду из клуба

«Пеп любит доминировать и хочет иметь послушных игроков, которые лижут ему руки. Мне не нравятся такие отношения. Я уважаю своего тренера, но я не его вещь.

Как и другие игроки, я спорил с тренерами, но в какой-то момент люди, которые не понимают друг друга, приходят к согласию. С Пепом это невозможно, он очень жесткий.

Другие игроки никогда не признают этого публично, но некоторые из них сказали мне, что они в конечном счете возненавидели Гвардиолу, потому что он часто манипулирует и играет в игры с твоей головой.

Как только Пеп приехал в Манчестер, он сказал мне, что я нужен ему, чтобы тренировать молодежь. Даже если у меня и были другие варианты, я подумал, что могу войти в число легенд клуба. То же самое было и прошлым летом, когда Гвардиола попросил меня остаться.

Может быть, с моим уходом он боялся утратить контроль над раздевалкой, потому что знал, что я значу для группы игроков? Но после того, как трансферное окно закрылось, меня удалили из команды.

Я думаю, что имел дело с человеком, который просто хотел отомстить мне. Я не знаю – за что. У меня сложилось впечатление, что он завидовал мне, воспринимал меня как соперника.

Мы всегда смотрели друг на друга как-то странно. Он крутился вокруг меня, ничего не говоря, наблюдая, оценивая, но не разговаривая со мной. Хотя он знает, что я говорю на каталанском, испанском и английском языках. Этого должно быть достаточно, чтобы двое могли пообщаться. Но, видимо, нет...

Каждый раз, когда мы проходили мимо друг друга, он казался смущенным. Как будто я сделал его немного застенчивым. Словно он понял, что я прекрасно его знаю.

Гвардиола как человек гордый хочет добиваться успеха с игроками, которых выбрал он, а не другие. Это его проект. И горе тому, кто не относится к этому проекту.

Я хочу быть тем, кто немного разрушит миф о Гвардиоле. Он не создавал «Барселону». Ему хватило ума адаптировать то, что создал Кройфф. Затем, в «Баварии» и «Ман Сити», он попытался воспроизвести те же шаблоны, но с требованием: он будет работать с «его» игроками и с почти неограниченными средствами. Это не сработает в «Кристал Пэласе» или «Уотфорде».

Для меня Зидан круче, потому что у него меньше требований, и он проявляет большое уважение ко всем его игрокам. Пеп хочет,чтобы его считали гением, ему это нравится, но за этим кроется комедия. Он создает образ. Когда я вижу, как он весь матч почесывает голову, чтобы показать, что он основательно размышляет, мне становится смешно. Это комедия.

Пеп был лицемером, хвалил меня, но это я позволил ему сделать это. Хотя я бы предпочел уйти с высоко поднятой головой, без церемонии.

У меня такое впечатление, что Пеп без всякой признательности и уважения сделал все, чтобы испортить мой последний сезон в команде. Это ранит, когда ты провел в клубе восемь лет.

Пеп украл мой момент прощания с клубом, у которого такие прекрасные болельщики. Мне бы хотелось уйти эмоционально, как ушли Иньеста и Буффон. Но Пеп помешал мне.

Хуже всего то, что в итоге я был счастлив покинуть этот клуб, который я так любил. Я был так расстроен, чувствовал, что мной пренебрегли.

Я не плакал, прощаясь с болельщиками, только потому что затем был перерыв, и я больше не мог видеть этого тренера», – сказал Туре в интервью France Football.