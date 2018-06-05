«Классически электроды устанавливают с двух сторон головы в височных зонах. В более простых случаях, например, в случае депрессии, один устанавливают на макушке, а второй сбоку, в височной зоне. Таким образом, мы сохраняем те зоны мозга, которые в числе прочего регулируют процессы памяти», - говорит врач. Так возникает намного меньше нарушений памяти, что исторически являлось самим неприятным побочным эффектом такого лечения.

Связанное с электроконвульсивной терапией нарушение памяти может возникнуть между процедурами: «Иногда человек не может вспомнить какие-то жизненные детали, например, кому он звонил». И тяжелые последствия, по словам психиатра, проходят за несколько недель и в целом сегодня нарушения памяти происходят редко: «Второй нюанс, касающийся памяти, заключается в том, что у пациента с тяжелой депрессией так и так из-за болезни нарушена концентрация, снижение когнитивных способностей считается одним из важных симптомов депрессии. Лечением устраняют другие когнитивные симптомы, человек может лучше сосредоточиться, мышление становится яснее». Тут, по словам Лыокене, нарушение памяти может возникать просто потому, что человек начинает обращать больше внимание то, что происходит вокруг него и с ним самим.

Других серьезных побочных эффектов, по словам психиатра, у современной электроконвульсивной терапии нет: «Из-за наркоза, после процедуры пациент может какое-то время чувствовать сонливость. У одного из десяти пациентов после процедуры болит голова. Вероятнее всего потому, что на процедуру приходят натощак, а потому возникает обезвоживание». Побочным эффектом наркоза может быть легкая тошнота, которая возникает у одного из 30. Эти побочные эффекты легкие и быстро проходящие, а с точки зрения анестезиологов, это одна из самых безопасных процедур.

Депрессия – это не плохое настроение

И все же это использует значительно меньше пациентов, чем могли бы. По оценке Лыокене, в мире электроконвульсивную терапию применяют лишь к одному проценту всех страдающих депрессией пациентов, которым показано такое лечение, и в Эстонии ситуация такая же, хотя и чуть получше, отметил он.

«Причины тут разные: во-первых, поиск подходящих пациентов. Четкие признаки клинической депрессии не распознаются, а биологические маркеры еще отсутствуют»,- говорит врач. Количество тех, кто страдает от депрессии и обращается к врачам, в нашем регионе мало – около одной трети вообще не ищут врачебной помощи. Также и знания врачей об этом методе лечения небольшое, прежде всего, все же советуют лекарства, говорит психиатр.