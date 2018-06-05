В Эстонию депрессию лечат, прежде всего, психотерапией и лекарствами. Электроконвульсивная терапия применяется редко, поскольку знаний об этом методе не хватает ни у врачей, ни у пациентов, пишет Postimees.
Электроконвульсивную терапию применяют уже 80 лет, ее эффективность заметили сразу, а воздействие давно доказано научными исследованиями. При современной технике лечение безопасно и хорошо переносится пациентами, но метод используют все же в несколько раз реже, чем могли бы.
«С электроконвульсивной терапией связано много мифов, в целом о ней мало информации как у пациентов, так и у врачей, и найти подходящего пациента может быть сложно», - говорит психиатр-старший врач Северо-Эстонской региональной больницы Маргус Лыокене.
Процедура проходит под трех-пятиминутным наркозом, с использованием препарата, расслабляющего мышцы, поэтому в теле не возникает ни заметных судорог, ни конвульсий: «В случае депрессии в одних отделах мозга возникает сильное снижение возбуждения, а в других – повышение. Электроразряд активизирует так называемые ленивые участки и приводит в баланс химию мозга подобно лекарствам, но намного быстрее и эффективнее».
Если употреблять лекарства, оно, прежде всего, начинает работать в печени, после в кровообращении и малая его часть в итоге попадает в мозг, объяснил врач. «Баланс концентрации препарата и эффекты воздействия требуют несколько недель времени, а потому результата нужно ждать даже в тех случаях, когда лекарство оказывается эффективным». Электроконвульсивная терапия воздействует локально, то есть направляется прямо в мозг, изменения происходят быстрее, нет так много системных побочных эффектов, как при использовании лекарств. «Печально то, что все исследования эффективности были сделаны в 1960-х годах, а найти финансирование на новые не получается», - говорит Лыокене. Обычно исследования эффективности лекарств финансируют фирмы по их производству, и ни одна из них не заинтересована в исследовании, которое покажет, что их препараты намного слабее, чем этот метод лечения.
Сегодня при выборе электроконвульсивной терапии к пациенту подходят индивидуально, согласно диагнозу и тяжести симптомов. На их основе выбирается место расположения стимулирующих электродов, сила электростимуляции и специфические параметры, объяснил Лыокене: «В случае многих внезапно возникших крайне тяжелых состояний (например, кататония) это быстрый и спасающий жизнь метод лечения, поэтому в таких случаях применяется электроконвульсивная терапия». Поскольку депрессия – это хроническое заболевание, то есть генетически запрограммированное, его невозможно вылечить полностью, однако, при помощи электроконвульсивной терапии, как и всех других методов лечения, в значительной степени на долгое время облегчить его симптомы, говорит психиатр.
Память стараются сохранить
Первые признаки улучшения чаще всего видны через неделю, то есть после трех раз лечения. Один курс лечения состоит из семи-восьми лечебных сессий и длится две-три недели. Если это действует хорошо, а лекарства от депрессии не помогают, можно использовать терапию в качестве так называемого постоянного препарата. В этом случае процедура проводится регулярно, например, профилактически раз в месяц и при отсутствии симптомов. Использование электроконвульсивной терапии в качестве постоянного препарата при лечении депрессии – это набирающая популярность тенденция в мире и в Эстонии, а результаты хорошие.
«Классически электроды устанавливают с двух сторон головы в височных зонах. В более простых случаях, например, в случае депрессии, один устанавливают на макушке, а второй сбоку, в височной зоне. Таким образом, мы сохраняем те зоны мозга, которые в числе прочего регулируют процессы памяти», - говорит врач. Так возникает намного меньше нарушений памяти, что исторически являлось самим неприятным побочным эффектом такого лечения.
Связанное с электроконвульсивной терапией нарушение памяти может возникнуть между процедурами: «Иногда человек не может вспомнить какие-то жизненные детали, например, кому он звонил». И тяжелые последствия, по словам психиатра, проходят за несколько недель и в целом сегодня нарушения памяти происходят редко: «Второй нюанс, касающийся памяти, заключается в том, что у пациента с тяжелой депрессией так и так из-за болезни нарушена концентрация, снижение когнитивных способностей считается одним из важных симптомов депрессии. Лечением устраняют другие когнитивные симптомы, человек может лучше сосредоточиться, мышление становится яснее». Тут, по словам Лыокене, нарушение памяти может возникать просто потому, что человек начинает обращать больше внимание то, что происходит вокруг него и с ним самим.
Других серьезных побочных эффектов, по словам психиатра, у современной электроконвульсивной терапии нет: «Из-за наркоза, после процедуры пациент может какое-то время чувствовать сонливость. У одного из десяти пациентов после процедуры болит голова. Вероятнее всего потому, что на процедуру приходят натощак, а потому возникает обезвоживание». Побочным эффектом наркоза может быть легкая тошнота, которая возникает у одного из 30. Эти побочные эффекты легкие и быстро проходящие, а с точки зрения анестезиологов, это одна из самых безопасных процедур.
Депрессия – это не плохое настроение
И все же это использует значительно меньше пациентов, чем могли бы. По оценке Лыокене, в мире электроконвульсивную терапию применяют лишь к одному проценту всех страдающих депрессией пациентов, которым показано такое лечение, и в Эстонии ситуация такая же, хотя и чуть получше, отметил он.
«Причины тут разные: во-первых, поиск подходящих пациентов. Четкие признаки клинической депрессии не распознаются, а биологические маркеры еще отсутствуют»,- говорит врач. Количество тех, кто страдает от депрессии и обращается к врачам, в нашем регионе мало – около одной трети вообще не ищут врачебной помощи. Также и знания врачей об этом методе лечения небольшое, прежде всего, все же советуют лекарства, говорит психиатр.
«Депрессия стала ходовым словом. Чаще всего считают, что депрессия – это плохое настроение». Однако, по словам доктора, в случае болезненной депрессии в мозгу возникают значительные биологические изменения. Они, прежде всего, генетические и человек тут ничего изменить не может: «По сути, депрессия начинается в молодом возрасте, но до какого-то предела мозг компенсирует возникшие изменения. В стрессовой ситуации может возникнуть первый эпизод депрессии, который длится несколько месяцев, а в некоторых случаях лет». При лечении это проходит, но биологические изменения остаются и с большой долей вероятности депрессия повторится.
Сейчас при депрессии принимают лекарства, а электроконвульсивная терапия применяется чаще всего тогда, когда препараты не действуют. Согласно исследованиям, с позиции эффективности нет разницы, применяют ли лекарства вместе с электроконвульсивной терапией, а если применяют, то какие. Однако в дальнейшем – лечение от депрессии длительное и после курса терапии нужно продолжать лечение антидепрессантами и/или психотерапией - электроконвульсивная терапия редко применяется как основной препарат: «Считается, что вероятнее всего в психологии и медицине нет более эффективного метода лечения, чем электроконвульсивная терапия. В последние годы в использование приняты другие методы лечения, основанные на стимуляции мозга, направление науки в этом области указывает на значительное дальнейшее развитие. В то же время, ни один из этих методов не приблизился по эффективности к электроконвульсивной терапии».
Симптомы депрессии:
- устойчивое снижение настроения
- снижение чувства наслаждения
- нарушение сна
- изменения аппетита
- серьезные и устойчивые суицидальные мысли
- безэмоциональность
- сложности с концентрацией
- неспособность справляться с повседневными делами.
Отношение пациентов положительное
В Тартуской психиатрической клинике электроконвульсивную терапию применяют в случае тяжелых депрессий: в 2016 году лечение получил 31, а в 2017 году – 54 пациента. «Речь шла о тяжелых случаях заболевания, при лечении которых наряду с лекарствами применяли и этот метод. Отношение пациентов было разным, но в большинстве случаев положительным. Если у человека есть серьезные симптомы депрессии, которые нарушают его здоровье и дееспособность, то обычно он согласен использовать методы, которые принесут облегчение и при которых не возникает никаких тяжелых осложнений», - говорит психиатр Ану Ярв.
Перед началом лечения проверяется состояние здоровья пациента, его информируют и дают всестороннюю информацию о лечении, говорит психиатр. В большинстве случаев и улучшение наступает быстрее, что создает дополнительные возможности для продолжения сотрудничества при лечении. «Если количество случаев тяжелой депрессии увеличится, то весьма вероятно, что придется использовать больше методов лечения», - считает Ярв.
Один из животрепещущих и клинически интересных вопросов заключается в том, как распознать пациента, для лечения которого было бы разумно как можно быстрее начать использовать один или другой метод, говорит Лыокене: «Сейчас научные исследования сосредоточены на том, как найти в крови или в мозгу биологические маркеры, которые подтвердили бы, что у человека депрессия, и более того, подсказали, какой метод лечения предпочесть». Сейчас психиатры диагностируют депрессию на основе общения или тестов.