Спецпрокурор США Мюллер обвинил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа в давлении на свидетелей

По данным спецпрокурора, Манафорт и один из его помощников "неоднократно" пытались установить контакт с двумя свидетелями - в частности, по телефону и с помощью мессенджера. Имена свидетелей, как и помощника, не разглашаются (в судебных документах помощника Манафорта называют "персоной А").

Мюллер обратился к представителю окружного суда США в округе Колумбия с просьбой отозвать решение о домашнем аресте Манафорта, поскольку экс-глава предвыборного штаба Трампа нарушил условия своего содержания.

Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, но не был зарегистрирован в США в качестве "иностранного агента", а также уклонялся от уплаты налогов.