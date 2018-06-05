Город, все жители которого живут под одной крышей

В зимнее время суровая погода Аляски вынуждает небольшие общины собираться в одном здании.

«Там не просто несколько семей съезжаются вместе, а всё население городка буквально живет под одной крышей», - пишет популярный туристический журнал Condé Nast Traveler.

Вмещающее всех местных жителей здание когда-то было построено для нужд армии США. Известно, что зданий на самом деле два, но землетрясение 1964 года сильно повредило второе. Оно же было крупнейшим и поэтому получило прозвище «город под одной крышей». В нем свободно размещалось 1000 солдат, было место для кинозала, боулинга и почтового отделения. Сегодня развалины представляют интерес разве что для лыжников-экстремалов, которые умудряются кататься по его длинным коридорам.

Здание же Беджича в 14 этажей, наоборот, полно жизни и заброшенным его назвать сложно. Внешне похожее на школу времен холодной войны или даже на тюрьму, здание тем не менее стало домом для почти всех жителей небольшого городка. Помимо жилых помещений, в нем имеется почтовое отделение, полицейский участок, медицинская клиника, продуктовый магазин и прачечная. А бассейн, который находится в подвале, приспособили для нужд церкви: в нем происходит обряд крещения.

Жители часто снуют туда-сюда в тапках и пижаме по коридорам. А чтобы узнать про домашнее задание на дом, детям всего лишь надо постучать в дверь учителю. Когда целый город живет под одной крышей, подобная сплоченность и близость неудивительны, тем более, что город изолирован от остального мира.