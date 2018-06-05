вт, 05.06.2018
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Жителей Таллинна призывают сдавать кровь

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Донорские палатки появятся этим летом в шести городах Эстонии.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В ближайшие два дня жителей Таллинна приглашают стать донорами крови.

Во вторник и среду донорские палатки будут установлены на площади Вабадузе в центре столицы, а затеи они отправятся в Раквере, Кейла, Хаапсалу, Пайде, Вильянди, Тарту и Рапла, передает Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».

Напомним, что путь донорских палаток, которые в этом году работают под лозунгом «Донор - тоже защитник отечества!» стартовал в Пярну, где 22 и 23 мая донорами стали 238 человек. Сезон донорских палаток завершится 12 - 13 сентября возвращением в Пярну. 

Донорская кровь ежедневно спасает в стране десятки жизней. 

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