Жителей Таллинна призывают сдавать кровь

Во вторник и среду донорские палатки будут установлены на площади Вабадузе в центре столицы, а затеи они отправятся в Раквере, Кейла, Хаапсалу, Пайде, Вильянди, Тарту и Рапла, передает Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».

Напомним, что путь донорских палаток, которые в этом году работают под лозунгом «Донор - тоже защитник отечества!» стартовал в Пярну, где 22 и 23 мая донорами стали 238 человек. Сезон донорских палаток завершится 12 - 13 сентября возвращением в Пярну.