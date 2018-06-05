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Из-за сильного ветра нарушено судоходное сообщение с островами

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Во вторник из-за сильного ветра нарушено судоходное сообщение с островами Рухну и Кихну.

Из-за сильного ветра отменены рейсы пассажирского катамарана Runö Рингсу - Роомассааре в 7 часов и Роомассааре - Рингсу в 16 часов. Их заменят в среду рейсами Рингсу - Роомассааре в 7 часов и Роомассааре - Рингсу в 16 часов, сообщила Kihnu Veeteed.

Из-за сильного ветра на линии Кихну - Муналайд не обслуживаются перевозки тяжелого транспорта весом более 10 тонн и высоких средств тяжелого транспорта.

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