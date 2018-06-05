Из-за сильного ветра нарушено судоходное сообщение с островами
5 июня 2018 г., 9:23
Во вторник из-за сильного ветра нарушено судоходное сообщение с островами Рухну и Кихну.
Из-за сильного ветра отменены рейсы пассажирского катамарана Runö Рингсу - Роомассааре в 7 часов и Роомассааре - Рингсу в 16 часов. Их заменят в среду рейсами Рингсу - Роомассааре в 7 часов и Роомассааре - Рингсу в 16 часов, сообщила Kihnu Veeteed.
Из-за сильного ветра на линии Кихну - Муналайд не обслуживаются перевозки тяжелого транспорта весом более 10 тонн и высоких средств тяжелого транспорта.