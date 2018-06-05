Шотландские бычки начисто обглодают Пальяссааре

«Хорошая новость заключается в том, что эти бычки не для убоя. Это стадо используют для того, чтобы они помогли обогатить прибрежные луга»,- говорит вице-мэр Зюлейха Измаилова. Бычки находятся на огороженной забором территории, который укреплен электрической изгородью.

«Вместе с десятью горными коровами находится один маленький, десятидневный бычок. Их миссия – сделать тамошнюю природу более красивой и прозрачной. Они в этом смысле очень умные и хорошо умеют «косить» как траву, так и деревья», - говорит хозяйка животных Пирет Бэрг.

Бычков привезли с мызы Хумала Харьюского уезда. По словам Бэрг, стада горных бычков есть и в других уголках Эстонии: «Это, конечно, маленькие стада, и главная их задача – уход за ландшафтом. Мясных животных из них не растят, потому что они для этого слишком маленькие».

Шотландским горным бычками подходят любые погодные условия. Они, по словам Бэрг, есть как в Австралии, так и в Скандинавии: «Им не нужна крыша над головой. Если их поместить в закрытое помещение, они становятся злыми, хотя в иной ситуации они очень дружелюбные. Чем больше они могут двигаться, тем счастливее они становятся».

Разведение горных бычков, по ее словам, это не способ обогащения, это, скорее, деятельность для души.

По словам ведущего специалиста по охране природы Департамента охраны окружающей среды Тыну Лаази, восстановление прибрежных лугов занимает годы: «За пять лет, будем надеяться, получим очень хороший результат. В первые годы нужно будет еще помогать. Может быть, осенью тут нужно будет еще косить».

Он объяснил, что полуостров Пальяссаар – это зона Natura 2000, то есть территория обитания водоплавающих и прибрежных птиц общеевропейского значения. «Заросшая тростником территория не является для них хорошим местом обитания. Пересчет птиц показал, что количество видов сокращается. Другое дело – увеличение посещаемости. Людей тут много, они ходят и в зонах гнездования, которые в определенные периоды становятся очень чувствительными. Может быть, бычки помогут и это как-то исправить»,- говорит Лаази.

По словам Бэрг, горные бычки хорошо подходят для зон гнездования, потому что они не вредят гнездам. Они объедают траву вокруг гнезд, но никогда не наступят на него и не навредят им каким-то другом образом.