Мечты восходящей немецкой звезды разбились в тирольских горах

Именно последнее пришлось пережить Лерою Сане, 22-летней восходящей звезде немецкого футбола. Статистика Сане в этом сезоне потрясающая - за "Сити" Сане забил во всех турнирах 14 мячей и отдал 19 голевых пасов, за что получил награду лучшему молодому игроку. Казалось, что и билет в Россию на фамилию Сане уже забронирован.

Но всех наград и статистики оказалось мало: Йогги Лев не смотрел на достижения игрока и когда понадобилось из 27 человек отесять четверых - в список отцепленных попал и Сане.

Так, в немецких городах можно было наблюдать душераздирающую картину, как сотрудники рекламных фирм срывали со стен рекламные плакаты с изображением Сане в форме сборной Германии.

Лев признался, что отчисление Сане было непростое решение, почти что подбрасывание монетки. На аверсе был Сане, а реверс - Юлиан Брандт из "Байера", который забил 12 мячей и отдал семь передач.

"В жизни тренера есть дни и получше, чем тот, когда ты должен отчислить четверых отличных игроков" - сказал Лев, сообщая прессе о том, что кроме Сане на ЧМ не едут Бернд Лено, Джонатан Та и Нильс Петерсен.

В то же время Лев объяснил свою позицию: Сане из последних семи встреч Бундестим сыграл в шести, но отметился только одним голевым пасом: "Надо смотреть шире и думать о том, что состав должен быть сбалансирован. На краях у нас есть такие игроки как Томас Мюллер и Марко Ройс. Есть и Юлиан Дракслер".