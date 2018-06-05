Мечты восходящей немецкой звезды разбились в тирольских горах

Чем заветнее мечта, тем больнее видеть, как она разбивается. Что страшнее: сразу узнать что на ЧМ тебе нет места? Или считать себя одной ногой в заявке команды и в последний момент тебя жестко "приземляют" свои же?
Именно последнее пришлось пережить Лерою Сане, 22-летней восходящей звезде немецкого футбола. Статистика Сане в этом сезоне потрясающая - за "Сити" Сане забил во всех турнирах 14 мячей и отдал 19 голевых пасов, за что получил награду лучшему молодому игроку. Казалось, что и билет в Россию на фамилию Сане уже забронирован.
Но всех наград и статистики оказалось мало: Йогги Лев не смотрел на достижения игрока и когда понадобилось из 27 человек отесять четверых - в список отцепленных попал и Сане.
Так, в немецких городах можно было наблюдать душераздирающую картину, как сотрудники рекламных фирм срывали со стен рекламные плакаты с изображением Сане в форме сборной Германии.
Лев признался, что отчисление Сане было непростое решение, почти что подбрасывание монетки. На аверсе был Сане, а реверс - Юлиан Брандт из "Байера", который забил 12 мячей и отдал семь передач.
"В жизни тренера есть дни и получше, чем тот, когда ты должен отчислить четверых отличных игроков" - сказал Лев, сообщая прессе о том, что кроме Сане на ЧМ не едут Бернд Лено, Джонатан Та и Нильс Петерсен.
В то же время Лев объяснил свою позицию: Сане из последних семи встреч Бундестим сыграл в шести, но отметился только одним голевым пасом: "Надо смотреть шире и думать о том, что состав должен быть сбалансирован. На краях у нас есть такие игроки как Томас Мюллер и Марко Ройс. Есть и Юлиан Дракслер".
Также дал понять Лев, что проблемы Сане в сбрной были не только игровые: игрок никак не мог влиться в коллектив: "Может быть в сборной он на своем уровне не играет. В игре с Австрией у меня не было к нему претензий да и за пределами поля он ведет себя примерно. Но он еще молодой, хотя и талантливый игрок. В сентябре я снова позову его в сборную."