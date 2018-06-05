EKRE предлагает отменить НСО на лекарства

По словам зампреда фракции EKRE Яака Мадисона, в настоящее время в Эстонии действуют одни из самых высоких налоговых ставок на лекарства среди всех стран Европы: "До вступления в ЕС у нас действовало освобождение от НСО на лекарства. После вступления в ЕС была введена ставка налога в размере 5%, а в 2009 году она выросла до 9%. Правительство тогда оправдывало это повышение экономическим кризисом и обещало после его завершения вернуть ставку на прежний уровень, однако до сих пор этого не произошло".