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EKRE предлагает отменить НСО на лекарства

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Лекарства. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Парламентская фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) передаст в Рийгикогу проект решения, согласно которому правительству будет сделано предложение полностью упразднить налог с оборота на лекарства и медицинское оборудование, предназначенное для лиц с ограниченными возможностями, пишет rus.err.ee.

По словам зампреда фракции EKRE Яака Мадисона, в настоящее время в Эстонии действуют одни из самых высоких налоговых ставок на лекарства среди всех стран Европы: "До вступления в ЕС у нас действовало освобождение от НСО на лекарства. После вступления в ЕС была введена ставка налога в размере 5%, а в 2009 году она выросла до 9%. Правительство тогда оправдывало это повышение экономическим кризисом и обещало после его завершения вернуть ставку на прежний уровень, однако до сих пор этого не произошло".

По оценке EKRE, отмена НСО на лекарства обойдется госбюджету примерно в 30 млн евро в год.

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