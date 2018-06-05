EKRE предлагает отменить НСО на лекарства

Парламентская фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) передаст в Рийгикогу проект решения, согласно которому правительству будет сделано предложение полностью упразднить налог с оборота на лекарства и медицинское оборудование, предназначенное для лиц с ограниченными возможностями, пишет rus.err.ee.
По словам зампреда фракции EKRE Яака Мадисона, в настоящее время в Эстонии действуют одни из самых высоких налоговых ставок на лекарства среди всех стран Европы: "До вступления в ЕС у нас действовало освобождение от НСО на лекарства. После вступления в ЕС была введена ставка налога в размере 5%, а в 2009 году она выросла до 9%. Правительство тогда оправдывало это повышение экономическим кризисом и обещало после его завершения вернуть ставку на прежний уровень, однако до сих пор этого не произошло".
По оценке EKRE, отмена НСО на лекарства обойдется госбюджету примерно в 30 млн евро в год.