Попытка угона мопеда обернулась аварией

Около часа ночи в ночь на понедельник 18-летний молодой человек без спроса взял ключи из частного дома в деревне Валгу волости Мярьямаа и угнал стоявший у дома мопед, сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Департамента полиции и погранохраны.