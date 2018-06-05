Попытка угона мопеда обернулась аварией
5 июня 2018 г., 10:12
В волости Мярьямаа Раплаского уезда был украден мопед, который через несколько часов попал в аварию. Пострадавшего водителя доставили в больницу.
Около часа ночи в ночь на понедельник 18-летний молодой человек без спроса взял ключи из частного дома в деревне Валгу волости Мярьямаа и угнал стоявший у дома мопед, сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Департамента полиции и погранохраны.
Несколько часов спустя украденный мопед попал в Валгу в ДТП и 18-летнего молодого человека доставили в больницу, добавила полиция.