Видео: гонщик задавил в боксах троих механиков

Во время старта гонки над "Хунгарорингом" разверглись хляби небесные и гонщики поспешили на "переобувку" в боксы. Аварии стали возникать одна за другой: некоторые привели к человеческим жертвам -Лукас Ауэр, пилот "Мерседеса" не смог затормозить и сбил троих механиков. Через круг ошибся и его напарник, Эдоардо Мортаро. Пилот БМВ Бруно Шпенглер также наехал на механика своей команды, но к счастью без последствий.

Троих механиков отправивший в больницу Ауэр признался, что очень подавлен ситуацией и в оставшейся части гонки было сложно думать о чем-то, кроме инциндента в боксах :"Меня в гонке не интересовало ничего более, кроме как здоровье механиков. Я ехал так медленно как можно, но все равно не предовратил наезд" - сказал Ауэр.