Лаури Леэзи: не хочу быть директором, которого не любят выпускники

У меня спрашивали, приобрёл ли я какие-нибудь акции. Это так потешно. Нет у меня ни акций, ни пенсионных ступеней. Однако каждый раз в день перечисления зарплаты откладываю на другой счёт по 500 евро в месяц. Я сам себе столп.

- В 2008 году вы писали в одной статье-мнении: «Некоторые чиновники ну прямо так ретивы при составлении и рассылке всевозможных приказов, что нормальный человек даже не успевал бы выполнять свою основную работу, начни он немедленно выполнять все приказы. Поэтому я и реагирую на распоряжения только после третьего напоминания». Так сколько же приказов вы проигнорировали?

- Великое множество! Одно из таких с удовольствием не выполненных распоряжений – это составление программы по развитию. Это полный абсурд. Только представьте себе – у нас в столичном районе Нымме произойдёт разделение общеобразовательного учреждения на основную школу и гимназию. Будет гимназия в чистом виде, а также сильная основная школа. Непременным спутником перемен будут также сильные названия. Если я не ошибаюсь, то автором оных является Хендрик Агур. Одна школа будет плохой и универсальной (иметь все три школьные ступени – Ред.), как наша, а другая – очень чистой гимназией. Сверхчистой, как водка «Smirnoff». Сразу возникает вопрос, насколько сильной будет основная школа? Какой смысл в написании программы по развитию, если в планах вообще стереть с лица земли ту или иную школу?

Если общество намерено разделить в том числе и нашу школу, то в написании новой программы нет ведь никакого смысла. Насколько самостоятельно мы могли бы развивать свою школу? Мы являемся муниципальным учебным заведением, подчиняющимся Департаменту образования. Приходится выполнять распоряжения. Я не считаю, что был слишком уж непослушным. В противном случае меня не терпели бы так долго. Сотрудничество как с Леонидом Фивегером, так и с Андресом Паюла было вполне себе плодотворным.

- Кстати, у нас в Тарту гимназии и основные школы существуют отдельно уже несколько лет.

- Да-да, знаю-знаю, ваш отдел образования возглавляет живчик Рихо Рааве. Он чисто выполнил свою работу! Однако я понимаю, что толку от этой реформы никакой не было, а детей в школах не разместить. Приходится придумывать модули и вручную подкатывать вагоны. Раньше в этом не было необходимости.

До этой великой революции всё функционировало гораздо эффективнее. Я также не заметил улучшения результатов экзаменов. Сейчас вообще модно говорить о том, что госэкзамены не обязательно сдавать хорошо. Самая важная составляющая – это якобы наличие счастья. Вроде бы даже целый отдел существует по измерению уровня счастья детей и учителей. Учителя были бы безмерно счастливы, если следующее повышение зарплат произошло бы по соображениям совести, т.е. на 36%.