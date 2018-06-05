Фото: так выглядит самый дешевый дом, который можно купить в Таллинне
5 июня 2018 г., 10:31
Ни для кого не является секретом, что цены на квартиры в Эстонии довольно высоки. К настоящему моменту ситуация такова, что самый дешевый дом в Таллинне можно приобрести за 75 000 евро.
Как пишет портал Kodustiil, речь идет о расположенной на Облика-теэ в Мяхе даче. Однако наиболее ценной здесь является земля, а не дом, так как он скромный и маленький - всего 33 квадратных метра.
Вместо появившегося в этом месте в 1973 году домика можно построить двухэтажный особняк, чья максимально разрешенная высота - девять метров.
На участке есть центральный водопровод, канализация и подключение к электричеству. В дополнение к дому здесь имеется теплица и сарай, плодовые деревья и ягодные кусты.
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