Фото: так выглядит самый дешевый дом, который можно купить в Таллинне

Как пишет портал Kodustiil, речь идет о расположенной на Облика-теэ в Мяхе даче. Однако наиболее ценной здесь является земля, а не дом, так как он скромный и маленький - всего 33 квадратных метра.

ФОТО: KV.EE

Вместо появившегося в этом месте в 1973 году домика можно построить двухэтажный особняк, чья максимально разрешенная высота - девять метров.

На участке есть центральный водопровод, канализация и подключение к электричеству. В дополнение к дому здесь имеется теплица и сарай, плодовые деревья и ягодные кусты.

ФОТО: KV.EE